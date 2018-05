Knapp 5.000 Gäste beim Tag der offenen Tür

Das herrliche Wetter lockte knapp 5.000 Besucher am vergangenen Sonntag, 6. Mai 2018, zum Tag der offenen Tür bei WeberHaus. Besonders die Werksbesichtigungen kamen bei den Interessierten sehr gut an. „Es ist wirklich beeindruckend, wie die Mitarbeiter die großen Wandelemente produzieren“, berichtet Jürgen Klein aus der Ortenau. Der Erlenpark zeigte sich von seiner schönsten Seite und lud zum Spazieren zwischen den zehn Ausstellungshäusern ein.



Viel geboten beim Tag der offenen Tür



Wie ein WeberHaus entsteht, wollten viele erfahren. In der Produktion fanden geführte Rundgänge statt, Partner-Unternehmen informierten über ihre Produkte und Auszubildende stellten ihre Berufe vor. In der Halle der Kreation holten sich die Besucher auf rund 3.500 Quadratmetern Inspiration rund um die Ausstattung ihres Zuhauses und im Erlenpark konnten sie zehn innovative Ausstellungshäuser besichtigen. Zahlreiche Mitarbeiter standen Rede und Antwort zu Fragen zum Hausbau und zur Hausplanung. In der VIP-Lounge trafen sich WeberHaus-Hausbesitzer und tauschten ihre Erfahrungen aus. Im Parkpavillon zeigte Hans Weber, Gründer und Geschäftsführer von WeberHaus, spannende Einblicke in die Unternehmensgeschichte und Klaus-Dieter Schwendemann, Marketingleiter bei WeberHaus, brachte den interessierten Gäste das Thema „Smart Home“ näher.



Ausgelassene Stimmung im Erlenpark



Im Erlebnispark World of Living wartete ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher. Los ging es mit einem zünftigen Frühschoppenkonzert. Auch die Böhmische Musik Karlsbad, eine Tanzgruppe und die Alex Kunz Band sorgten für beste Stimmung. Ein Anziehungspunkt war die Wiedereröffnung der Pool-Ausstellung, die modernisiert in neuem Glanz erstrahlt. Für Kinder war jede Menge Spaß und Action geboten: Von der Hüpfburg über das Karussell bis hin zum Universum der Zeit. Dort konnte eine Reise durch 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte unternommen werden. Die Malwerkstatt kam bei den Jüngsten sehr gut an und beim Fußball-Vierkampf konnten die Kids ihr sportliches Talent unter Beweis stellen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

WeberHaus GmbH & Co.KG

Die WeberHaus GmbH und Co. KG mit Werken im badischen Rheinau-Linx und im nordrhein-westfälischen Wenden-Hünsborn ist einer der führenden Fertighaus-hersteller in Deutschland. Seit 1960 erfüllt das Familienunternehmen unter dem Leitsatz "Die Zukunft leben" den Traum vom Eigenheim. Im Jahr 2017 haben die über 1.100 Mitarbeiter rund 750 Projekte realisiert. Dabei reicht das Spektrum vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Baureihen bis hin zu mehrstöckigen Objektbauten. Allen gemein ist eine ökologische und nachhaltige Bauweise, denn WeberHaus hat stets die Natur zum Vorbild und kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit innovativen, modernen Ideen. Beim Bau energieeffizienter Häuser gilt WeberHaus als Branchenvorreiter. Für seinen Innovationsgeist erhielt das Unternehmen bereits zahleiche nationale und internationale Auszeichnungen sowie Qualitäts- und Gütesiegel.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.weberhaus.de



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers