Großes Interesse beim Tag der offenen Tür von WeberHaus in Wenden-Hünsborn
Über 1.300 Besucher nutzen die Gelegenheit für Einblicke in Produktion und Hausbau
Einblicke in die Hausproduktion
Besonders gefragt waren die geführten Rundgänge durch die Produktionshallen. Hier konnten die Besucher hautnah erleben, wie ein Fertighaus aus Holz Schritt für Schritt entsteht. Die Kombination aus handwerklicher Präzision und moderner Fertigungstechnik stieß auf großes Interesse. Auch die präsentierten Lösungen der Partnerunternehmen sowie die Einblicke in Materialien und Ausstattungsmöglichkeiten im Bauherrenzentrum wurden intensiv genutzt.
Darüber hinaus informierten Auszubildende über die verschiedenen Berufsbilder bei WeberHaus und gaben persönliche Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Fachvorträge zu Themen wie energetischer Sanierung und moderner Heiztechnik rundeten das Informationsangebot ab.
Moderne Wohnkonzepte und Familienprogramm
Großen Zuspruch fanden auch die drei Ausstellungshäuser auf dem Gelände. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, unterschiedliche Wohnkonzepte kennenzulernen – von der klassischen Stadtvilla bis hin zum energieeffizienten Eigenheim mit Smart-Home-Technologie.
Für Familien bot der Tag ein abwechslungsreiches Programm: Während sich die Kinder auf Hüpfburg, Bastelaktionen und die Fotobox freuten, genossen die Erwachsenen die entspannte Atmosphäre und das kulinarische Angebot.
Auch das Gewinnspiel sowie die Aktion am Glücksrad, bei der ein guter Zweck unterstützt wurde, fanden regen Anklang.
Mit dem Tag der offenen Tür bot WeberHaus in Wenden-Hünsborn einmal mehr die Möglichkeit, Bauinteressierten praxisnahe Einblicke in den Hausbau zu geben und persönliche Gespräche vor Ort zu führen.