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Großes Interesse beim Tag der offenen Tür von WeberHaus in Wenden-Hünsborn

Über 1.300 Besucher nutzen die Gelegenheit für Einblicke in Produktion und Hausbau

(lifePR) (Wenden-Hünsborn, )
Bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Frühlingstemperaturen nutzten zahlreiche Interessierte am Sonntag, 26. April 2026, die Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür von WeberHaus in Wenden-Hünsborn hinter die Kulissen der modernen Hausproduktion zu blicken. Anlass war der bundesweite Tag des deutschen Fertigbaus. „Bei schönstem Sonnenwetter durften wir zum Tag des deutschen Fertigbaus über 1.300 Gäste begrüßen und eindrucksvoll präsentieren, wofür WeberHaus steht: höchste Qualität sowie nachhaltige Wohnkonzepte, die ökologische Verantwortung und modernen Lebenskomfort miteinander vereinen.“, berichtet Dr. Manuel Schönwitz, Geschäftsführer von WeberHaus. Das vielseitige Programm mit Werksführungen, Hausbesichtigungen und Familienaktionen stieß auf große Resonanz.


Einblicke in die Hausproduktion
Besonders gefragt waren die geführten Rundgänge durch die Produktionshallen. Hier konnten die Besucher hautnah erleben, wie ein Fertighaus aus Holz Schritt für Schritt entsteht. Die Kombination aus handwerklicher Präzision und moderner Fertigungstechnik stieß auf großes Interesse. Auch die präsentierten Lösungen der Partnerunternehmen sowie die Einblicke in Materialien und Ausstattungsmöglichkeiten im Bauherrenzentrum wurden intensiv genutzt.

Darüber hinaus informierten Auszubildende über die verschiedenen Berufsbilder bei WeberHaus und gaben persönliche Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Fachvorträge zu Themen wie energetischer Sanierung und moderner Heiztechnik rundeten das Informationsangebot ab.

Moderne Wohnkonzepte und Familienprogramm
Großen Zuspruch fanden auch die drei Ausstellungshäuser auf dem Gelände. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, unterschiedliche Wohnkonzepte kennenzulernen – von der klassischen Stadtvilla bis hin zum energieeffizienten Eigenheim mit Smart-Home-Technologie.

Für Familien bot der Tag ein abwechslungsreiches Programm: Während sich die Kinder auf Hüpfburg, Bastelaktionen und die Fotobox freuten, genossen die Erwachsenen die entspannte Atmosphäre und das kulinarische Angebot.

Auch das Gewinnspiel sowie die Aktion am Glücksrad, bei der ein guter Zweck unterstützt wurde, fanden regen Anklang.
Mit dem Tag der offenen Tür bot WeberHaus in Wenden-Hünsborn einmal mehr die Möglichkeit, Bauinteressierten praxisnahe Einblicke in den Hausbau zu geben und persönliche Gespräche vor Ort zu führen.

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WeberHaus GmbH & Co.KG

Die WeberHaus GmbH und Co. KG mit Werken im badischen Rheinau-Linx und im nordrhein-westfälischen Wenden-Hünsborn ist einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland und beschäftigt über 1.290 Mitarbeiter. Seit 1960 erfüllt das Familienunternehmen unter dem Leitsatz „Die Zukunft leben“ den Traum vom Eigenheim. Im Jahr 2024 wurden 725 Projekte realisiert. Dabei reicht das Spektrum vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Baureihen bis hin zu mehrstöckigen Objektbauten. Allen gemein ist eine ökologische und nachhaltige Bauweise, denn WeberHaus hat stets die Natur zum Vorbild und kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit innovativen, modernen Ideen. Beim Bau energieeffizienter Häuser gilt WeberHaus als Branchenvorreiter. Für seinen Innovationsgeist erhielt das Unternehmen bereits zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen sowie Qualitäts- und Gütesiegel.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.weberhaus.de

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