Expertentag "Modernes Bauen & Wohnen" am 10. April 2022 in der World of Living

Einen Expertentag rund um modernes Bauen und Wohnen veranstaltet WeberHaus am Sonntag, 10. April 2022, von 10.00 bis 18.00 Uhr in der World of Living in Rheinau-Linx. Rund 20 namhafte Aussteller präsentieren ihre Produkte rund um die Themen Energie, Smart Home, Hausbau und Renovierung. Bau-Interessierte, aber auch Hausbesitzer, haben die Möglichkeit sich zu informieren, auszutauschen und Neuheiten zu erfahren.



Alles rund um Heiztechnik, Smart Home und Hausbau

Beim Expertentag stellen Partnerunternehmen von WeberHaus ihre Produkte vor. Darunter zum Beispiel Smart-Home-Lösungen von wibutler, somfy oder myHomeControl, moderne Heiztechnik von Proxon und Tecalor, aber auch Dachflächenfenster von Velux. Der Expertentag bietet den Interessierten die Gelegenheit, mit den Ausstellern direkt ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Egal ob es sich um innovative Heiztechniken, energieeffiziente Fenster, Sicherheit im Eigenheim oder die Installation von Sensoren für ein smartes Zuhause handelt – alle Themen rund um Neubau oder Gebäuderenovierung werden in der einzigartigen Atmosphäre der World of Living präsentiert.



Information, Inspiration und Erlebnis für die ganze Familie

Natürlich sind während des Expertentags die neun Ausstellungshäuser in der World of Living geöffnet und können besichtigt werden. Hier erhalten die Besucher Ideen und Inspirationen für das eigene Traumhaus: vom innovativen Bungalow über moderne Einfamilienhäuser vom Smart Home bis zum energiegewinnenden Effizienzhaus – im Erlenpark präsentiert WeberHaus viele verschiedene Architekturstile und Wohnkonzepte. Während die Erwachsenen die Ausstellungshäuser besichtigen, können sich die kleinen Gäste auf dem Abenteuerspielplatz im Erlenpark austoben. Highlight ist natürlich das Universum der Zeit, in dem die Gäste auf Zeitreise durch 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte gehen können. Zudem öffnet der Fertighaushersteller WeberHaus für die Besucher seine Werkshallen. Führungen durch die Produktion finden um 11.30 Uhr, 14.00 und 16.00 Uhr statt. Dabei erfahren die Teilnehmer, wie die Wand- und Deckenelemente für ein Fertighaus produziert werden.



Eintrittspreise

Erwachsene: 6,00 Euro

Jugendliche von 12 bis einschließlich 17 Jahren: 3,00 Euro

Kinder bis einschließlich 11 Jahre: Eintritt frei

Personen mit Mobilitätseinschränkungen: Eintritt frei

Rentner: Eintritt frei

Familienpass (2 Erw. + Kinder bis 17 Jahre): 12,50 Euro