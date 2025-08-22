Erstberatung beim Hausbau: Transparenter Start in die Planung
Ein WeberHaus-Bauberater erläutert den Ablauf der Erstberatung und zeigt, welche Unterlagen und Informationen für eine zielführende Vorbereitung hilfreich sind.
Mit der Entscheidung für ein neues Eigenheim beginnt eine aufregende, aber auch herausfordernde Reise für angehende Baufamilien: Es werden Kataloge gewälzt, Internetseiten durchforstet und gemeinsam überlegt, wie das zukünftige Zuhause aussehen könnte. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in das Traumhaus ist das erste Beratungsgespräch beim favorisierten Haushersteller. Mitunter herrscht viel Unsicherheit, was denn genau bei diesem Termin passiert. Werden bereits Nägel mit Köpfen gemacht? Muss die Finanzierung schon in trockenen Tüchern sein? Und welche Unterlagen benötigt die Bauberaterin oder der Bauberater?
So läuft das Erstberatungsgespräch ab
Grundsätzlich handelt es sich bei der Erstberatung um ein unverbindliches Gespräch, bei dem sich beide Seiten kennenlernen können. „Im ersten Treffen geht es darum, die Wünsche und Vorstellungen der Bauwilligen zu erfassen und ihnen die Möglichkeiten bei WeberHaus aufzuzeigen“, sagt Bauberater Marc Wittlich. Das muss nicht zwingend vor Ort im WeberHaus Bauforum geschehen, sondern geht auch bequem vom heimischen PC, Laptop oder Tablet aus. Die Beratung dauert etwa 90 Minuten und ist für Baufamilien in spe kostenfrei. „Der genaue Ablauf unterscheidet sich immer ein wenig, je nachdem, wer die Beratung durchführt“, so Marc Wittlich. „Ich frage die potenziellen Baufamilien zunächst, wie sie sich ihr neues Zuhause vorstellen. Danach gebe ich ihnen einen Eindruck von den WeberHaus Leistungen. Wir sprechen über den Ablauf des Bauvorhabens, die Materialien und Baustoffe, die bei WeberHaus zum Einsatz kommen, die Heiz- und Haustechnik, die Bauzeit und natürlich auch über die Kosten.“
Eine gute Vorbereitung ist das A und O
Damit die Bauberaterin oder der Bauberater den besten Weg in die eigenen vier Wände finden kann, benötigt sie oder er möglichst konkrete Informationen zum Bauvorhaben. „Die zukünftigen Baufamilien sollten sich vorab Gedanken darüber machen, wie das Haus aussehen soll und was ihnen besonders wichtig ist. Inspiration finden sie beispielsweise bei einem Besuch unserer zahlreichen Musterhäuser oder auf unserem Youtube-Kanal. Vielleicht erstellen sie auch schon eine grobe Skizze vom Grundriss“, erklärt Marc Wittlich. Wenn bereits ein Grundstück vorhanden oder in Aussicht ist, dann sollten Bauwillige auf jeden Fall den Lage- und/oder Bebauungsplan zum ersten Beratungsgespräch mitbringen. „Wir schauen uns die Unterlagen dann gemeinsam an und suchen eine passende Lösung.“ Wem noch das passende Grundstück fehlt, der kann sich bei der Suche vom WeberHaus Grundstücksservice unterstützen lassen.
Die Finanzierungsfrage
Zu einer guten Vorbereitung gehört auch, dass sich Bauwillige ein festes Budget setzen. Die Finanzierung selbst muss dabei noch nicht geklärt sen. „Während des ersten Beratungsgesprächs stecken wir den Kostenrahmen des Bauprojekts grob ab. Zusätzlich informieren wir die Bauwilligen über mögliche Förderprogramme“, so Marc Wittlich. Der Kostenrahmen kann dann mit dem Finanzierungspartner der Wahl besprochen werden. „Auf Wunsch stellen wir gern den Kontakt zum WeberHaus Finanzierungsservice her. So bekommen unsere zukünftigen Baufamilien alles aus einer Hand.“
Wie geht es weiter?
Anhand der Erkenntnisse aus dem Erstberatungsgespräch erstellt die Beraterin oder der Berater einen individuellen Entwurf sowie eine realitätsnahe 3D-Visualisierung. Passt alles, erhalten Bauwillige ein konkretes Angebot für ihr Traumhaus, das sie ohne Zeitdruck prüfen können. WeberHaus gewährt eine 18-monatige Festpreisgarantie. Heißt: Der Preis gilt garantiert für 18 Monate – auch, wenn sich zwischenzeitlich die Preise ändern. Das sorgt für Kostensicherheit und schützt vor hohen Zusatzkosten.