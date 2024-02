Erfolgreiche Ener.Com Innovationsmesse in der World of Living

Die Innovationsmesse Ener.Com, die zum 17. Mal in der World of Living in Rheinau-Linx stattfand, war ein voller Erfolg. Am vergangenen Wochenende, 24. und 25. Februar 2024, strömten rund 1.800 Besucher aus Nah und Fern in die inspirierende Welt der modernen Wohnkonzepte und wegweisenden Technologien. Über 40 Aussteller präsentierten innovative Lösungen von Heiztechnik über Smart Home bis hin zu Sicherheitssystemen und Modernisierungsmöglichkeiten. „Die Ener.Com ist für mich jedes Jahr aufs Neue ein Highlight. Die Atmosphäre ist einfach fantastisch und das familiäre Umfeld bei WeberHaus macht den Besuch jedes Mal zu einem besonderen Erlebnis. Hier habe ich nicht nur die Möglichkeit, interessante Gespräche mit Bestands- und Neukunden zu führen, sondern auch Renovierer zu beraten. Es freut mich immer wieder, bekannte Gesichter unter den Besuchern zu entdecken, die Jahr für Jahr kommen, um sich zu informieren. Besonders beeindruckend ist das große Interesse der Besucher an Smart Home-Technologien“, so Messeaussteller Daniel Böth, Key Account Manager bei Eltako.



Die Ener.Com bot den Interessierten ein breites Spektrum an Informationen und Inspirationen für modernes und komfortables Wohnen. Zahlreiche Hausbesitzer kamen mit den Ausstellern ins Gespräch und holten sich Tipps und Ratschläge zu anstehenden Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.



Vielfältiges Angebot und informative Vorträge



Die Informationsvorträge waren sehr gut besucht und boten vertiefende Einblicke in verschiedene Themen rund um das Bauen und Wohnen. Experten informierten unter anderem über effiziente Heizmöglichkeiten, smarte Energiesysteme und Fördermöglichkeiten für zukunftsfähige Gebäude. Ein Highlight der Messe war das Küchenatelier von WeberHaus, wo man Live-Kochshows erleben und sich über moderne Küchentechnik informieren konnte. Die individuellen Beratungen boten praktische Lösungen, wie der Alltag in der Küche mit den neuesten Technologien erleichtert werden kann.



Spannende Einblicke und nachhaltige Mobilität



Zusätzlich zu den Ausstellern und Vorträgen bot die Ener.Com auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Besucher hatten die Möglichkeit, in verschiedenen Auto-Modellen Platz zu nehmen und sich beraten zu lassen. Hier spielte die Elektromobilität eine große Rolle. Die Werksführungen bei WeberHaus gewährten den Interessierten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Fertighausherstellers. Zudem konnten die Ausstellungshäuser im Erlenpark besichtigt und im Universum der Zeit eine spannende Zeitreise durch 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte erlebt werden.



Die Ener.Com 2024 war somit nicht nur ein Forum für Innovation und Inspiration, sondern auch eine Plattform für den Austausch von Ideen und Erfahrungen. Die Besucher konnten sich umfassend informieren und wurden motiviert, aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft teilzunehmen.

