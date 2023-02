Am Erlenpark 1

WeberHaus GmbH & Co.KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx , Deutschland http://www.weberhaus.de

Ein WeberHaus gewinnt beim Wettbewerb „Klimahaus Baden-Württemberg“

Klimafreundliches, zukunftsfähiges Bauen mit Holz

Das WeberHaus von Johanna und Alexander Lützow wurde mit dem Gütesiegel “Klimahaus Baden-Württemberg” durch den Landkreis Esslingen ausgezeichnet. Mit dem Klimahaus-Schild werden besonders energieeffiziente Wohngebäude prämiert und damit verdeutlicht, dass klimafreundliches und zukunftsfähiges Bauen möglich ist. Gebaut haben die stolzen Hausbesitzer ihr energieeffizientes Eigenheim im Jahr 2021 mit dem Fertighaushersteller WeberHaus. Von Anfang an war ihnen das Energiekonzept ihres Neubaus besonders wichtig. “Uns hat das Angebot sowie die Menschen bei WeberHaus komplett überzeugt, weshalb wir uns für das Familienunternehmen entschieden haben”, so Johanna Lützow. Bereits im Standard sind eine innovative Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und eine Haussteuerung enthalten. Die Basis für niedrige Energiekosten legt die Gebäudehülle ÖvoNatur Therm aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit einer Wandstärke von 39,5 Zentimetern schützt sie vor Hitze, Kälte und Lärm. Bei dem Gewinnerhaus finden 31 Module mit einer Leistung von 11,47 kWp auf dem Dach Platz. “Wir wollten das Maximum bei der Eigenstromversorgung rausholen. Und das haben wir auch geschafft”, freut sich die Hausbesitzerin. Aufmerksam auf den Wettbewerb “Klimahaus Baden-Württemberg”, der einmal im Jahr ausgerufen wird, wurde sie über das Gemeindeblatt. “Gemeinsam mit meinem Mann habe ich die Ausschreibung gesehen und wir waren uns beide sofort einig, da müssen wir mitmachen.”



Hohe Qualität und zertifizierte Wohngesundheit



Neben dem Energiekonzept war dem Ehepaar Lützow eine hohe Qualität der Baustoffe und der Ausführung wichtig. Dabei legt WeberHaus auf einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen wert. “Wir sind sehr happy, mit WeberHaus gebaut zu haben. Als das Haus geliefert wurde haben wir uns natürlich Urlaub genommen. Es war superspannend, mitzuerleben, wie aus den vorgefertigten Wand- und Deckenelementen in wenigen Tagen ein Haus entsteht”, erinnert sich Alexander Lützow. Die ökologische Gebäudehülle ÖvoNatur Therm besteht größtenteils aus dem Rohstoff Holz, der CO2 bindet und Sauerstoff abgibt. Somit leistet das Bauen mit Holz einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig garantiert die Gebäudehülle ÖvoNatur Therm ein gesünderes Wohnklima, bestätigt durch drei unabhängige Institute.



Im Anhang finden Sie Bilder im CMYK-Farbmodus 300 dpi und im RGB-Farbmodus für Web. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Pressemitteilung für Ihre Publikation berücksichtigen. Bei Fragen bin ich gerne jederzeit für Sie da.