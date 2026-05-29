Digital zum Traumhaus: WeberHaus startet neuen Hauskonfigurator

Wer vom eigenen Zuhause träumt, hat meist viele Ideen – und ebenso viele Fragen. Wie soll das Haus aussehen? Welche Architektur passt zum eigenen Leben? Und wie lassen sich erste Vorstellungen greifbar machen? Genau hier setzt der neue myWeberHaus Designer an. „Mit dem myWeberHaus Designer geben wir Bauinteressierten ein intuitives Werkzeug an die Hand, mit dem sie ihre Ideen spielerisch entwickeln und visualisieren können – und das bereits in einer sehr frühen Phase der Hausplanung“, sagt Yannick Assenmacher, Marketingleiter von WeberHaus. „Der Konfigurator verbindet Inspiration, Planung und Beratung auf eine moderne, digitale Weise.“



Seit 1960 begleitet WeberHaus Bauherren auf dem Weg ins eigene Zuhause – mit viel Erfahrung, persönlicher Beratung sowie einem klaren Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit. Diese Planungskompetenz fließt auch in das neue digitale Angebot ein. Der myWeberHaus Designer ist ein 3D-Hauskonfigurator, mit dem Interessierte ihre ersten Vorstellungen vom eigenen Haus ganz intuitiv entwickeln können. Das Tool steht sowohl als App im App Store für Smartphone und Tablet als auch direkt im Browser über die Website von WeberHaus zur Verfügung.



Zwischen Inspiration und Planung



Zum Start lassen sich im Konfigurator verschiedene Entwürfe der Minihaus Baureihe OPTION gestalten – darunter Bungalows sowie kompakte Häuser mit zwei Vollgeschossen, jeweils auch mit Anbaumodul. Hausentwürfe weiterer Baureihen sollen künftig schrittweise in den Konfigurator integriert werden. Der Einstieg erfolgt unkompliziert: Nutzer wählen zunächst ein Hausmodell aus und entdecken unterschiedliche Grundrissvarianten.



Anschließend kann die Außengestaltung individuell angepasst werden. Dachformen, Fassade, Haustür oder die Integration eines Anbaumoduls lassen sich Schritt für Schritt konfigurieren. So entsteht aus ersten Ideen nach und nach ein persönlicher Hausentwurf.



Auch die Innenräume lassen sich detailliert gestalten. Nutzer können pro Raum unter anderem Böden, Wandfarben, Zimmertüren auswählen sowie Bäder konfigurieren. Möbel helfen dabei, ein realistisches Raumgefühl zu entwickeln und sich das zukünftige Zuhause besser vorzustellen.



Der individuell gestaltete Entwurf wird im myWeberHaus Portal gespeichert. Darauf kann auch der persönliche Bauberater zugreifen und auf Basis der Konfiguration ein individuelles Angebot erstellen.



Damit verbindet der myWeberHaus Designer digitale Inspiration mit persönlicher Beratung. Der Konfigurator dient als ideale Vorbereitung für das Beratungsgespräch, denn Entscheidungen fallen leichter, wenn Bauinteressierte bereits wissen, welche Architektur und Ausstattung ihnen gefällt.

(lifePR) (