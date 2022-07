Bungalow wird aufgestockt

In kürzester Zeit mehr Wohnfläche

Nachdem Beate und Heiner Krech ein paar Jahre in ihrem Bungalow wohnten, entschieden sie sich dafür ihr Eigenheim aufstocken zu lassen. Schon 2014 als das Ehepaar mit WeberHaus den frei geplanten Bungalow baute, waren sie mit der Durchführung des Projekts mehr als zufrieden und auch dieses Mal resümiert Beate Krech: „Die Planung mit WeberHaus lief perfekt.“ Der gesamte Bau inklusive des Innenausbaus wurde vom Fertighaushersteller professionell durchgeführt. Nach drei Monaten waren die Arbeiten abgeschlossen, so dass die Hausbewohner gar nicht ausziehen mussten. Heute steht das zusätzliche Stockwerk vor allem Gästen zur Verfügung. Hier befinden sich ein Schlaf- und Badezimmer sowie ein flexibel nutzbarer Raum.



Aufstockung in Fertigbauweise



Lebensumstände und somit die Bedürfnisse an die eigenen vier Wände können sich ändern. Benötigt man zum Beispiel mehr Wohnraum, muss man nicht gleich umziehen. Eine Aufstockung kann die Lösung sein. Über die Möglichkeiten einer Aufstockung berät WeberHaus individuell mit Blick auf die vorhandene Immobilie. Zunächst muss jedoch beim Bauamt geprüft werden, ob eine Bebauung erlaubt ist. Danach geht es an die gemeinsame Planung mit dem Bauberater. Sämtliche Baupläne von WeberHaus-Besitzern sind archiviert, so dass unkompliziert an die ursprüngliche Bebauung angeknüpft werden kann.



Perfekt erweitert



Die Aufstockung fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein und wurde ebenfalls mit einem Walmdach versehen. Innen wurde das Haus mit beeindruckenden 2,67 Meter lichter Deckenhöhe umgesetzt. Die offene Architektur verleiht jedem Raum in dem individuellen Bungalow ein Gefühl von Freiheit. Im gesamten Zuhause der Krechs trifft das Auge des Betrachters auf Kunst und Design. Ein stimmiger Mix wurde von den Bauherren ausgewählt: Zum einen sind Erbstücke vertreten, wie ein massiver Schrank aus Kirschbaum und diverse Sammlerobjekte von Reisen. Dazu gesellt sich modernes Design. Der Wohn- und Essbereich umfasst luftige 58 Quadratmeter und ist mit der offen gehaltenen Küche verbunden.



Zurückhaltende Beigetöne ergänzen das strahlende Weiß der Hochglanz-Küche, dazu gesellt sich das schwarze Klavier. Die Räume sind großzügig und offen, viel Tageslicht flutet den Wohn- und Essbereich. Handverlesene Leuchten waren den Krechs wichtig. Beide haben sich viele Gedanken um die Lichtplanung gemacht, damit später die richtige Atmosphäre geschaffen wird. So sind fast alle Räume, zusätzlich zu den Leuchten, mit Deckenspots ausgestattet, die für eine angenehme Ausleuchtung der Zimmer sorgen. In der Küche lockert der Marmor der Arbeitsplatte das Weiß der Küchenmöbel auf, ohne aufgeregt zu wirken. Das Badezimmer mit ebenerdiger Dusche geht durch die geräumige Ankleide über in das Schlafzimmer. So entsteht auf knapp 38 Quadratmeter ein ganz privater Flügel im Haus.



Wohngesund bauen



Niedrige Energiekosten waren den beiden von Anfang an wichtig. Da ein Großteil der Energie im Haus über die Außenwände entweicht, ist eine hervorragende Dämmung wie bei der Gebäudehülle ÖvoNatur Therm von WeberHaus so extrem wichtig. Darüber hinaus sorgt der nachhaltige Rohstoff Holz für ein angenehmes Raumklima. Für die Wohngesundheit wurden die Häuser des Fertighausherstellers von drei renommierten und unabhängigen Instituten zertifiziert. Das garantiert zukünftigen Bauherren ein hohes Maß an Neutralität und Sicherheit.