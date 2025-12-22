Betriebsversammlung bei WeberHaus

Rückblick, Wertschätzung und Ausblick standen im Mittelpunkt der diesjährigen Betriebsversammlung von WeberHaus. Die Geschäftsführung nutzte die Veranstaltung, um gemeinsam mit der Belegschaft auf ein ereignisreiches Jahr zurückzublicken, langjährige Kollegen zu ehren und den Blick auf 2026 zu richten.



Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung der Mitarbeitenden mit zehn Jahren Betriebszugehörigkeit. Am Standort Rheinau-Linx wurden 21 Jubilare ausgezeichnet; unternehmensweit konnten sich insgesamt 51 Mitarbeitende im Jahr 2025 über ihr zehnjähriges Dienstjubiläum freuen. Darüber hinaus verabschiedete WeberHaus mehrere langjährige Angestellte in den wohlverdienten Ruhestand. Heidi Weber-Mühleck, geschäftsführende Gesellschafterin, dankte allen Geehrten für ihr langjähriges Engagement, ihre Loyalität und ihren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg des Unternehmens. „Unsere Mitarbeitenden sind das Fundament von WeberHaus – ihr Einsatz, ihre Erfahrung und ihr Zusammenhalt machen unseren Erfolg erst möglich“, betonte sie.



Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr



Das zurückliegende Jahr war für WeberHaus von zahlreichen Höhepunkten geprägt. So belegte das Unternehmen beim „Deutschen Musterhauspreis 2025“ von Musterhaus.net den ersten Platz in der Kategorie „Architektenhäuser“ und unterstrich damit erneut seinen Anspruch an Qualität und Architektur. Darüber hinaus feierte WeberHaus 2025 gleich zwei bedeutende Meilensteine: das 65-jährige Unternehmensjubiläum sowie den Bau des 41.000sten Weber-Hauses. Ein großes Mitarbeiterfest im Sommer in der World of Living bot den passenden Rahmen, diesen besonderen Anlass gemeinsam zu feiern und den Teamgeist zu stärken.



Zudem wurde das Angebot in der World of Living in Rheinau-Linx weiter ausgebaut: Mit drei neuen Ausstellungshäusern aus der Minihaus-Baureihe OPTION setzte WeberHaus gezielte Impulse und reagierte auf das wachsende Interesse an kompakten, nachhaltigen Wohnkonzepten. Die hohe Resonanz bestätigte diesen Kurs – 2025 verzeichnete die World of Living einen deutlichen Besucheranstieg.



Auch in der Produktion wurden wichtige Weichen gestellt. Neue Roboter-Anlagen nahmen den Betrieb auf und stärken seither die Effizienz, Qualität und Zukunftsfähigkeit der Fertigung. Damit investiert WeberHaus gezielt in moderne Technologien und sichere Arbeitsplätze.



Mit Blick auf das Jahr 2026 zeigte sich die Geschäftsführung zuversichtlich. Trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds blickt WeberHaus optimistisch nach vorn. Insbesondere die gute Arbeit des Vertriebs im Jahr 2025 stimmt positiv für die kommenden Monate.

