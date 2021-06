Bau- und Erlebnispark World of Living wieder geöffnet

Seit Dienstag, 29. Juni 2021, entfällt die Corona-Testpflicht und Online-Anmeldung für den Bau- und Erlebnispark World of Living von WeberHaus. Somit können Besucher wieder alle Ausstellungshäuser, das Universum der Zeit und das Restaurant besuchen. Nach der langen Zeit zu Hause ist die World of Living das ideale Ausflugsziel für die ganze Familie. Während die Eltern sich inspirieren lassen, können sich die Kinder auf dem Spielplatz und im Baumhaus austoben. „Wir freuen uns sehr, dass wir ein Stück Normalität zurückgewinnen und wieder Besucher in unserem schönen Erlenpark begrüßen dürfen“, so Hardy Rose, Centermanager der World of Living. Weitere Informationen gibt es unter www.worldofliving.de Auf einer Fläche von rund 75.000 Quadratmetern können sich Bauinteressierte und Bauherren am Firmensitz von WeberHaus in Rheinau-Linx Anregungen holen. Im Erlenpark der World of Living stehen zahlreiche Ausstellungshäuser, die zur Inspiration dienen. Jedes Haus ist anders, die Bandbreite groß: angefangen von der modernen Stadtvilla über den puristischen Bungalow bis hin zum energieeffizienten Einfamilienhaus mit intelligenter Haussteuerung. Das neuste Ausstellungshaus, welches im Herbst 2020 eröffnet wurde, ist eine luxuriöse Villa im Bauhausstil. Im Universum der Zeit, das sich im Hauptgebäude befindet, können Besucher eine Reise durch 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte antreten und die Entwicklung der Menschheitsgeschichte erleben.