Ausbildungsstart für 23 junge Menschen beim Fertighaushersteller WeberHaus

Der Fertighaushersteller WeberHaus begrüßt zum Ausbildungsstart am 1. September 2022 insgesamt 21 neue Auszubildende sowie zwei Studierende in Rheinau-Linx. In folgenden sechs Berufsfeldern werden neue Lehrlinge ausgebildet: Elektroniker, Fachinformatiker, Maler/Lackierer, Bauzeichner/in, Industriekaufleute und Zimmerer. Zudem konnten die Studiengänge BWL Digital Business Management und Wirtschaftsingenieurwesen besetzt werden. Insgesamt bildet WeberHaus damit 74 Azubis und zwölf Studenten an den Standorten Rheinau-Linx und Wenden-Hünsborn aus.„Die Suche gestaltete sich anspruchsvoll, gerade im gewerblichen Bereich. Hier werden Auszubildende überall händeringend gesucht und die Bewerber haben freie Wahl beim Ausbildungsbetrieb“, resümiert Daniele Cammalleri, Personalverantwortlicher bei WeberHaus. Diesen Eindruck bestätigt die IHK Südlicher Oberrhein und verzeichnet besonders bei den gewerblichen Berufen einen Rückgang an neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen. Von 2019 bis 2022 gingen die Ausbildungszahlen im gewerblichen Bereich um 29,6 Prozent im Ortenaukreis zurück. Mit Blick auf diese Entwicklung ist Cammalleri über die Anzahl der gewonnenen Auszubildenden zufrieden: „Aufgrund unserer vielfältigen Benefits, der hervorragenden Ausbildung, der top Ausbilder und durch unsere Erfahrung im Recruiting-Bereich ist es uns gelungen, entgegen dem Trend überdurchschnittlich viele neue Azubis zu gewinnen.“Interaktive Teambuilding-Spiele, Schnitzeljagd über das Betriebsgelände und gemeinsames Grillen sind nur drei Punkte auf dem Begrüßungs-Programm für den neuen Ausbildungsjahrgang. Spannende Einblicke erhalten die jungen Frauen und Männer bei der Führung durch die Produktionshallen von WeberHaus. Zudem werden in Workshops den jungen Nachwuchskräften die gemeinsamen Werte, Rechte und Pflichten sowie Umgangsformen und das richtige Auftreten nahegebracht. Ein Erste-Hilfe-Kurs sowie eine Brandschutzunterweisung sind immer Bestandteil bei den Welcome Days. Abgeschlossen werden die zwei Tage mit einem gemeinsamen Grillen, bei dem man sich weiter näher kennenlernen kann.Bereits jetzt können sich Interessierte für eine Ausbildung oder ein duales Studium im Jahr 2023 bei WeberHaus bewerben. Egal ob in der Verwaltung, in der Produktion oder auf der Baustelle – eine Ausbildung bei WeberHaus stellt eine qualifizierte Basis für das Berufsleben dar.Mehr Informationen zu den abwechslungsreichen Berufsfelder gibt es unter www.weberhaus.de/ausbildung