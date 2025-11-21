Kontakt
Adventszauber in der World of Living

Familienfreundliches Programm mit Mini-Weihnachtsmarkt, Kinderaktionen und Weihnachtsbäckerei an allen vier Adventssonntagen

In der Vorweihnachtszeit findet in der Erlebniswelt World of Living von WeberHaus in Rheinau-Linx ein stimmungsvoller Adventszauber statt.An allen vier Adventssonntagen – am 30. November, 7., 14. und 21. Dezember 2025 – erwartet Besucher jeweils von 14.00 bis 17.30 Uhr ein liebevoll gestaltetes Programm für die ganze Familie. An jedem Adventssonntag dürfen sich Besucher auf einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Waffeln, Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch freuen. Im Park Pavillon können Kinder nach Herzenslust in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen ausstechen. Eine Weihnachtsrallye mit der Chance auf tolle Gewinne, u.a. Tickets für ein Heimspiel des SC Freiburg, gibt es im Universum der Zeit.

Familienprogramm und weihnachtliche Konzerte

Neben den wiederkehrenden Angeboten gibt es an jedem Sonntag besondere Programmpunkte: Zum Auftakt am 30. November sowie am 7. Dezember steht das fröhliche Mitmachkonzert „MiKo“ im Ausstellungshaus sunshine auf dem Programm – jeweils um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. An beiden Tagen gibt es zudem ein Kinder-Karussell sowie eine Mal- und Bastelstation.

Am zweiten Adventssonntag, dem 7. Dezember, sorgen zusätzlich Sängerin Melissa Santos und der Musikverein Harmonie Linx für besinnliche Weihnachtsstimmung. Am 14. Dezember findet ab 16.00 Uhr das Konzert des Golden Harps Gospel Coire statt. Der vierte Advent, am 21. Dezember, bildet den stimmungsvollen Abschluss mit Weihnachtsbäckerei, weihnachtliche Leckereien und gemütlicher Weihnachtsatmosphäre in der World of Living.

Während der gesamten Adventszeit können die festlich geschmückten Ausstellungshäuser besichtigt werden. Zudem bietet das Restaurant Hauszeit herzhafte Tagesgerichte, wärmende Suppen und feine Kuchen an.

Die World of Living ist von Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, Kinder bis 11 Jahre haben freien Eintritt. Für Familien mit dem Familienpass liegt der Eintritt bei 12,50 Euro.

Weitere Informationen: www.weberhaus.de/adventszauber

WeberHaus GmbH & Co.KG

Die WeberHaus GmbH und Co. KG mit Werken im badischen Rheinau-Linx und im nordrhein-westfälischen Wenden-Hünsborn ist einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland und beschäftigt über 1.290 Mitarbeiter. Seit 1960 erfüllt das Familienunternehmen unter dem Leitsatz „Die Zukunft leben“ den Traum vom Eigenheim. Im Jahr 2024 wurden 725 Projekte realisiert. Dabei reicht das Spektrum vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Baureihen bis hin zu mehrstöckigen Objektbauten. Allen gemein ist eine ökologische und nachhaltige Bauweise, denn WeberHaus hat stets die Natur zum Vorbild und kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit innovativen, modernen Ideen. Beim Bau energieeffizienter Häuser gilt WeberHaus als Branchenvorreiter. Für seinen Innovationsgeist erhielt das Unternehmen bereits zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen sowie Qualitäts- und Gütesiegel.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.weberhaus.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
