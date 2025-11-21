Adventszauber in der World of Living
Familienfreundliches Programm mit Mini-Weihnachtsmarkt, Kinderaktionen und Weihnachtsbäckerei an allen vier Adventssonntagen
Familienprogramm und weihnachtliche Konzerte
Neben den wiederkehrenden Angeboten gibt es an jedem Sonntag besondere Programmpunkte: Zum Auftakt am 30. November sowie am 7. Dezember steht das fröhliche Mitmachkonzert „MiKo“ im Ausstellungshaus sunshine auf dem Programm – jeweils um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. An beiden Tagen gibt es zudem ein Kinder-Karussell sowie eine Mal- und Bastelstation.
Am zweiten Adventssonntag, dem 7. Dezember, sorgen zusätzlich Sängerin Melissa Santos und der Musikverein Harmonie Linx für besinnliche Weihnachtsstimmung. Am 14. Dezember findet ab 16.00 Uhr das Konzert des Golden Harps Gospel Coire statt. Der vierte Advent, am 21. Dezember, bildet den stimmungsvollen Abschluss mit Weihnachtsbäckerei, weihnachtliche Leckereien und gemütlicher Weihnachtsatmosphäre in der World of Living.
Während der gesamten Adventszeit können die festlich geschmückten Ausstellungshäuser besichtigt werden. Zudem bietet das Restaurant Hauszeit herzhafte Tagesgerichte, wärmende Suppen und feine Kuchen an.
Die World of Living ist von Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, Kinder bis 11 Jahre haben freien Eintritt. Für Familien mit dem Familienpass liegt der Eintritt bei 12,50 Euro.
Weitere Informationen: www.weberhaus.de/adventszauber