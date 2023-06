Abwechslungsreiches Programm beim Fit & Fun – Erlebnistag bei WeberHaus

Sportliche Aktivitäten, Show-Einlagen und leckeres Essen

Die Besucher konnten beim Fit & Fun – Erlebnistag in der World of Living am vergangenen Sonntag, 18. Juni 2023, viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Die Balance auf dem Stand-Up-Paddle-Board zu halten, versuchten Jugendliche und Erwachsene. Wer das Gleichgewicht halten konnte, schaffte eine Runde auf dem Erlensee, ohne ins Wasser zu fallen. Ein bisschen Abkühlung gab es bei Gymnastikübungen im Pool, während man beim Zirkeltraining mit Tim Stein ins Schwitzen kam. Am Mittag fand auf der Aktiv-Wiese ein spannender Talk zwischen Fitness-YouTuberinnen Anne Kissner, Bio-Spitzenkoch Simon Tress und Physiotherapeut der U23-Mannschaft des SC Freiburg Marc Klingenstein statt. Die Zuschauer erfuhren, warum jeder Sportler eine Eistonne zuhause haben sollte, wieso Bio-Lebensmittel nährstoffreicher sind und wie man regelmäßigen Sport in seinen Alltag integrieren kann. Moderiert wurde das Bühnenprogramm von SC Freiburg Stadionmoderator Stefan Mayer. Danach heizten die Tanz-Gruppen der TFG Önsbach das Publikum ein. Die jungen Talente der TG Hanauerland haben eine Turn-Nummer einstudiert und flogen in Superman-Outfits durch die Lüfte. Im Anschluss zeigten die erwachsenen Turner im Clown-Kostüm ihr Können am Barren. Nach den Show-Einlagen waren die Besucher wieder gefragt: World Jumping Trampolin und Hula-Hoop konnten ausprobiert werden. Zudem fanden Yoga-Schnupperkurse sowie Rücken- und Faszientraing statt.



Beim Biomarkt der Bioregion Mittelbaden und Deckers Biohof konnten sich Interessierte über regionale Bio-Lebensmittel informieren. Und was man aus den leckeren Zutaten zaubern kann, zeigte offizieller Genussbotschafter des Landes Baden-Württemberg Simon Tress im Küchenatelier. Die Leckereien wie geschmorte Radieschen konnten direkt probiert werden. Passend zum Thema Fitness und Ernährung wurden im Restaurant leichte und gesunde Gerichte angeboten.