Die Redaktion des Reisemagazins "abenteuer und reisen" ist Deutschlands drittbeste Reiseredaktion des Jahres

Auf der ITB in Berlin wurden die Reiseredaktionen des Jahres verkündet. Die Redaktion von „abenteuer und reisen“ landete bei der erstmals durchgeführten Wahl auf Platz drei. Sie ist damit die erste Reisezeitschrift im Ranking. Herausgeber von „abenteuer und reisen“ ist die wdv-Gruppe.



Welches ist das wichtigste deutsche Reisemedium? Beim Ranking der Pressehandbücher Touristik PR und Touristik Medien haben rund 240 Journalistinnen und Journalisten sowie PR-Fachleute abgestimmt. Zur Wahl standen 660 Reiseredaktionen in Deutschland. Bei der Punktevergabe ging es primär um mediale Relevanz, thematische Qualität sowie die journalistische Umsetzung – und um schieres Lesevergnügen. Die meisten Punkte erhielten die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und belegten damit die Plätze eins und zwei. Auf Platz drei landete „abenteuer und reisen“, die erste Reisezeitschrift im Ranking und damit vor Mitbewerbern wie Geo Saison (Platz 6), Merian (Platz 10), Geo Special (Platz 14) und National Geographic Traveler (Platz 24).



„Bei so vielen unterschiedlichen Redaktionen ist die Konkurrenz extrem hoch. Umso mehr freut es uns, dass wir direkt auf dem Treppchen gelandet sind. Es zeigt uns einmal mehr, dass unsere konsequenten Bemühungen der letzten Jahre, die Zeitschrift weiterzuentwickeln, beispielsweise mit Virtual und Augmented Reality sowie authentischen und hochwertigen Reisereportagen, richtig waren und Früchte tragen. Das gesamte Team rund um 'abenteuer und reisen' ist stolz auf diese Anerkennung", sagt Peter Pfänder, Chefredakteur von „abenteuer und reisen“.



Die Wahl zur Reiseredaktion des Jahres komplettieren die Rankings „Reiseblog des Jahres”, „Verkehrsbüro des Jahres” und „PR-Agentur des Jahres”, die ebenfalls von den Pressehandbüchern durchgeführt werden.



„abenteuer und reisen“ wird seit über 30 Jahren durch die wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG herausgegeben und erscheint zehnmal pro Jahr. Die AWA 2016 belegt eine stabile Reichweite von 380.000 Lesern pro Ausgabe. Der Anteil der 25- bis 59-jährigen Leser liegt bei 59 Prozent. Crossmedial vernetzt ist das Printmagazin u. a. mit abenteuer-reisen.de (IVW-geprüft, 60.000 Visits pro Monat), dem monatlichen Newsletter mit 25.000 Empfängern, facebook.com/abenteuerundreisen sowie instagram.com/abenteuerundreisen.









Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG

Die wdv-Gruppe ist als führender Corporate Publisher in Deutschland seit fast 70 Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Neben einem umfassenden Printbereich, mit jährlichen periodischen Gesamtauflagen in Millionenhöhe, entwickeln wir mit unserer Interactive Unit bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreiche Lösungen im Bereich digitaler Corporate-Publishing-Medien. Mit einem Netzwerk von über 150 Fachredakteuren und Autoren setzen wir hochwertige zielgruppenund branchenspezifische Medien für die Kundenkommunikation u. a. in den Bereichen Altersvorsorge, Automobil, Finanzen, Gesundheit und Touristik um. Wir realisieren und publizieren kanalübergreifende Konzepte und Medien in allen Disziplinen der Kundenkommunikation: Print, Online, Mobile, Tablet, Bewegtbild, Social Media, begleitende Events, Dialog- und Direkt-Marketing.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers