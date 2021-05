wbg Nürnberg investiert 44,5 Mio. Euro in Bestand

Die wbg Unternehmensgruppe investiert auch in diesem Jahr wieder erheblich in den Erhalt ihres Immobilienbestandes. Teilweise haben die Baustellen schon begonnen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie gibt es gewisse Beeinträchtigungen, die aber bisher beherrschbar sind.



Im Interesse des bezahlbaren Wohnens und gestaffelter Mietniveaus wird nach einem abgestuften System vorgegangen, das die Eingriffstiefe in den Bestand bestimmt. In der Kategorie Umbau wurden die bisherigen Mieter in andere Wunschwohnungen dauerhaft umgesetzt. Es werden neben der Energetischen Modernisierung nach dem Standard der Energieeinsparverordnung (EnEV), Gebäude aufgestockt, um neuen Wohnraum zu gewinnen, die komplette Haustechnik erneuert und ein Fahrstuhl angebaut.



Die Kategorie Modernisierung umfasst eine neue Heizung, neue Fenster, die Dämmung der Außenwände, des Daches und der Kellerdecke (EnEV) sowie viele kleinere andere Verbesserungen.

Die Basismodernisierung umfasst die Instandhaltung des Gebäudes, ggfs. mit Erneuerung der Heizung, die Umsetzung der gesetzlichen, energetischen Vorschriften und weitere kleinere Verbesserungen.



Parkwohnanlage West

Umbau



Söderblomstraße 19-25

32 Wohneinheiten

6,7 Mio.€ Investition



Es werden 5 Wohnungen durch Aufstockung neu geschaffen



Modernisierung



Bernadottestraße 4-16

42 Wohneinheiten

9,2 Mio. € Investition



Es werden 13 Wohnungen durch Aufstockung neu geschaffen



Bernadottestraße 18-24

24 Wohnungen

5,1 Mio. € Investition



Es werden 7 Wohnungen durch Aufstockung neu geschaffen



Wohnanlage Langwasser

Basismodernisierung

Reinerzer Straße 69-75



32 Wohneinheiten



2,4 Mio. € Investition



Modernisierung

Reinerzer Straße 20-22



20 Wohnungen



4,3 Mio. € Investition

Es werden 4 Wohnungen durch Aufstockung neu geschaffen



Reinerzer Straße 26-28



12 Wohnungen



2,1 Mio. € Investition

Reinerzer Straße 24



6 Wohnungen



1,1 Mio. € Investition



Umbau

Gewerbeeinheit Euckenweg 13 0,4 Mio. € Investition



Wohnanlage Nordostbahnhof

Modernisierung

Kieslingstraße 50-58



50 Wohneinheiten



4,1 Mio. € Investition



Wohnanlage Nordbahnhof

Umbau (Beginn 09/2021)



1,1 Mio. € Investition

Gewerbeeinheit Burgkmairstraße 10



Stadtgebiet

Basismodernisierung nach denkmalrechtlichen Vorgaben (Einzeldenkmal)

Denisstraße 26-30, Preißlerstraße 20-22, Adam-Klein-Straße 35-37

48 Wohneinheiten



3,4 Mio. € Investition



Basismodernisierung

Schweinauer Hauptstraße 118-148, Alfonsstraße 7

170 Wohnungen



4,6 Mio. € Investition



„Neben unserem umfangreichen Neubauprogramm ist uns auch der Bestand wichtig. Ich bin froh, dass wir in diesem Jahr 436 Wohneinheiten bearbeiten können, 29 Wohneinheiten durch Aufstockung neu schaffen und auch zwei Gewerbeeinheiten nach Umbau einer neuen Nutzung zuführen können. Dazu investieren wir rund 44,5 Millionen Euro und erhalten auch viele Arbeitsplätze in der Region. Wir wissen, dass diese Arbeiten Beeinträchtigungen nicht nur für die betroffenen Mieterinnen und Mieter mit sich bringen, sondern auch für die jeweils umliegenden Nachbarn. Dafür bitten wir um Verständnis“, erklärt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira.

(lifePR) (