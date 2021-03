LebensRaum für Turmfalken

Im Sommer 2020 hatte sich eine aufmerksame Bewohnerin der Wohnanlage Mögeldorf der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen gemeldet und mitgeteilt, dass in einem Anwesen Turmfalken genistet haben. Wie sich herausstellte, war bereits im Jahr 2019 ein Greifvogelpaar in eine Fensternische unters Dach gezogen und hat dort mehrere Eier abgelegt und ausgebrütet. Dies wiederholte sich dann im Jahr 2020. Durch den Absturz eines Tieres mit leichten Verletzungen konnte festgestellt werden, dass es sich um Turmfalken handelt.In Absprache mit der Abteilung Artenschutz des Umweltamtes der Stadt Nürnberg wurde im Frühherbst das Dachbodenfenster geöffnet, ein Nistkasten mit Webcam eingebaut, ein zusätzlicher kleiner Raum zum Schutz der Vögel vom Dachboden abgetrennt und so ein neuer LebensRaum für die gefiederten Bewohner geschaffen.Im Frühjahr 2021 war die Spannung groß, ob die Turmfalken wohl wiederkommen und auch Einzug in das neue Heim halten würden. Am Wochenende 20./21. März war das Männchen nun erstmals kurz da, ab Montag, dem 22. März nahm die Verweildauer stetig zu.In der folgenden Woche hat er seinem Weibchen das neue Domizil gezeigt, sie mit Futtergeschenken gelockt und gebalzt. Seither kommen beide regelmäßig und man kann auch schon beobachten, wie das Nest bereitet wird. Nun bleibt es abzuwarten, wie viele Eier in diesem Jahr abgelegt werden. Über die Webcamkönnen Interessierte das Geschehen ab sofort rund um die Uhr beobachten.„Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, neben der Beobachtungsmöglichkeit des Wanderfalken auf der Nürnberger Burg, nun auch eine solche für ein Turmfalkenpaar im Immobilienbestand der wbg zu schaffen. Wir gestalten nicht nur LebensRäume für Menschen, sondern auch für zu schützende Tierarten. Damit stellen wir wieder einmal unsere Verbundenheit nicht nur zu den Menschen unserer Stadt, sondern auch zu Tier- und Artenschutz unter Beweis“, stellt wbg-Pressesprecher Dieter Barth anlässlich der Freischaltung der Webcam fest.