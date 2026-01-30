Grundsteinlegung für das „Haus der Athleten“ in Nürnberg-Langwasser

Mit der Grundsteinlegung für das „Haus der Athleten“ in der Ursula-Wolfring-Straße 11 setzt die Stadt Nürnberg gemeinsam mit der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen ein starkes Zeichen für die nachhaltige Förderung des sportlichen Nachwuchses. Gegenüber der Bertolt-Brecht-Schule entsteht ein modernes Schülerwohnheim für junge Leistungssportlerinnen und -sportler im Alter von 14 bis 18 Jahren, die ihre schulische und sportliche Ausbildung fernab ihres Elternhauses absolvieren. Die wbg realisiert das Projekt und vermietet das Gebäude langfristig an die Stadt Nürnberg.



Oberbürgermeister Marcus König betont die Bedeutung des Neubaus für den Sport- und Bildungsstandort Nürnberg: „Mit dem Haus der Athleten schaffen wir optimale Rahmenbedingungen für junge Talente, die Schule und Leistungssport auf hohem Niveau miteinander verbinden. Das ist eine Investition in die Zukunft unserer Stadt – sportlich, sozial und gesellschaftlich.“



Das Wohnheim bietet künftig Platz für bis zu 117 Bewohnerinnen und Bewohner in 60 Doppelzimmern mit eigenem Bad. Ergänzt wird das Angebot durch Gemeinschaftsbereiche mit Küchen, Aufenthalts- und Lernzonen sowie eine Dachterrasse und eine Außenterrasse am zentralen Speisesaal. Neben drei barrierefreien Zimmern zur Einzelbelegung stehen weitere rollstuhlgerechte Zimmer zur Verfügung. Pädagogische Fachkräfte begleiten die Jugendlichen im Alltag und sorgen gemeinsam mit klaren Strukturen für ein stabiles, förderndes und sicheres Umfeld. Damit entsteht ein Ort, der weit über reines Wohnen hinausgeht und persönliche Entwicklung, Gemeinschaft und Teilhabe in den Mittelpunkt stellt.



Sportreferentin Cornelia Trinkl unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz des Projekts: „Das Haus der Athleten ist ein wichtiger Baustein unserer Nürnberger Sportförderung. Kurze Wege zur Eliteschule des Sports und zu Trainingsstätten, kombiniert mit einem pädagogisch begleiteten Wohnumfeld, schaffen ideale Voraussetzungen dafür, dass junge Sportlerinnen und Sportler ihr Potenzial entfalten können.“



Eine Kombination aus Fernwärme und einer geothermischen Anlage mit Erdsonden garantiert eine nachhaltige Energieversorgung. Die Fertigstellung ist bis Sommer 2027 vorgesehen, die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 13,4 Millionen Euro.



Für wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira steht das Projekt exemplarisch für die Rolle der wbg als verlässlicher Partner der Stadtentwicklung: „Mit dem Haus der Athleten realisieren wir in dem ganzheitlich gedachten Quartier eine Immobilie, die das Wohnen und die Bildung ergänzt und exakt auf die Bedürfnisse des Leistungssportnachwuchses zugeschnitten ist. Als kommunales Wohnungsunternehmen übernehmen wir Verantwortung für Projekte, die gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und allen Generationen echte Perspektiven eröffnen.“

