Glitzerdrachen – der neue Hort in der Nordstadt

In der Kernwohnanlage Nordbahnhof der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen gibt es seit diesem Herbst einen neuen Grundschulhort. Dazu wurde der bisherige Jugendtreff am Spielplatz Burgkmairstraße 10 umgebaut und erweitert. Er bietet nun Platz für 25 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren.Die neue Einrichtung konnte entstehen, weil Eltern ehrenamtlich die Initiative ergriffen, mehr Betreuungsplätze in der Nordstadt zu schaffen. Raum dafür fanden sie in der früheren Jugendeinrichtung mit Hausaufgabenbetreuung „Orte für Kinder“, die im Jahr 2019 geschlossen wurde. Die wbg Nürnberg führte an dem Gebäude aus dem Jahr 1928 eine Kernsanierung sowie energetische Ertüchtigung durch und erweiterte es um einen Anbau. Das Architekturbüro Aicher + Hautmann verantwortete die Projektplanung und hatte die Bauleitung inne.Seitens der wbg Nürnberg wurden rund 1,9 Mio. Euro investiert. Die Stadt Nürnberg bezuschusste das Projekt mit rund 830 000 Euro. Der Glitzerdrachen e. V. betreibt den Hort nun neben dem ebenfalls neuen Kinderladen in der Harrichstraße 30, dem ehemaligen wbg KundenCenter NordWest. Der gemeinnützige Verein, gegründet als Elterninitiative, erweitert das Nürnberger Kita-Angebot damit um insgesamt 52 Plätze. Die Anmeldung erfolgt über das städtische Kita-Portal.„Wir freuen uns, dass wir von der wbg Nürnberg auch den früheren Jugendtreff in der Burgkmairstraße anmieten konnten. Hier setzen wir als Elterngemeinschaft Bildungsgerechtigkeit und Inklusion für alle inmitten der Vielfalt des Stadtteils um. Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Fokus. Gleichzeitig lernen sie durch unsere pädagogischen Fachkräfte das Miteinander aktiv zu gestalten“, erklärt im Rahmen der Einweihung Nico Ach, Finanzvorstand des Vereins Glitzerdrachen e.V. Weitere Informationen zum Glitzerdrachen e. V.: www.glitzerdrachen.de „Für die Nordstadt ist die Umwandlung des Bestandsgebäudes ein Glücksfall. Die dringend benötigten Hortplätze ermöglichen ganztägige Bildung und tragen zur Versorgung in einem Stadtteil mit ungedecktem Bedarf bei. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der engagierten Elterninitiative Glitzerdrachen e.V.“, stellt Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales fest.„Mit dem Erhalt dieses Bestandsgebäudes haben wir neben dem sozialen Aspekt einen Beitrag für die Umwelt geleistet und erheblich CO2-Emissionen eingespart. Mit der neuen Einrichtung wurde ein Angebot für die Familien in unserer Kernwohnanlage geschaffen. Durch den langfristigen Mietvertrag wird dieses auch der nachfolgenden Generation von Nutzen sein“, freut sich wbg-Geschäftsführer Frank Thyroff bei der Schlüsselübergabe.