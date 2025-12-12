Die wbg Nürnberg würdigt jahrzehntelange Treue ihrer Mieterinnen und Mieter

Auch in diesem Jahr hat die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen zahlreiche Mieterinnen und Mieter geehrt, die seit mehreren Jahrzehnten in einer Wohnung der wbg leben – und damit ein Stück Nürnberger Stadtgeschichte mitschreiben. Die Ehrung gilt all jenen, die auf 50, 60 oder sogar 65 Jahre Mietzeit zurückblicken können.



Wie es gute Tradition ist, fand die Feierstunde in den Repräsentationsräumen „Nürnberger Altstadt“ im Kreuzgassenviertel statt. Bei Kaffee und Kuchen wurden nicht nur persönliche Glückwünsche überbracht: Für 50 Jahre Mietzeit erhielten die Jubilare einen Geschenkkorb, für 60 Jahre einen Mietnachlass in Höhe einer Monatsmiete und für 65 Jahre einen Nachlass von eineinhalb Monatsmieten.



In diesem Jahr wurden insgesamt 66 Mietparteien ausgezeichnet:

• 42 Mietparteien für 50 Jahre Vertragsdauer

• 16 Mietparteien für 60 Jahre Vertragsdauer

• 8 Mietparteien für 65 Jahre Vertragsdauer



Die langjährige Verbundenheit dieser Mieterinnen und Mieter ist ein besonderes Zeichen des Vertrauens. Wbg-Bereichsleiter Frank Stücker betont: „Die zahlreichen Jubiläen zeigen eindrucksvoll, wie stark die Bindung zwischen unseren Mietern und der wbg ist. Wer ein halbes Jahrhundert und länger in einer wbg-Wohnung lebt, findet dort mehr als nur ein Dach über dem Kopf – er findet ein Zuhause. Diese Treue macht uns dankbar und stolz zugleich.“



Die Mieterehrung zählt zu den traditionsreichsten Veranstaltungen der wbg und soll auch künftig denjenigen Anerkennung schenken, die über Jahrzehnte Teil der wbg-Familie geblieben sind.

