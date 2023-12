WaldResort - Am Nationalpark Hainich bei der Thüringen Ausstellung

Natur statt City

Das Resort ist ein Ort der Inspiration - der am WaldResort beginnende Feensteig ist praktisch eine Jacobswegs-Miniatur und eignet sich für alle, denen der echte Jacobsweg zu weit ist. Diese Location wurde entworfen für achtsame Firmen, aber auch für Naturliebhaber, Urlauber und alljene, die es in den Urwald zieht.Das WaldResort ist die Antwort auf gleich zwei Bedürfnisse:1.) Mehr Klarheit und weniger Ablenkung für berufliche Themen2.) Ruhe und Entschleunigung für Familien und Ferien-GästeCompanies und Tagungsgäste können das Resort für Ihre Fokus-Zeiten nutzen.Für Klausurtagungen mit Wanderungen und Naturerleben als Rahmenprogramm ist es ideal gelegen. Die Räumlichkeiten des Resorts eignen sich hervorragen für Seminare, Workshops und Co-Working.Die geräumigen Veranstaltungsräume sind lichtdurchflutet und mit modernstem Equipment ausgestattet. Teilnehmer können in den komfortablen Ferienhäusern wohnen und das Rahmenprogramm reicht von Meditation, bis hin zu Waldbaden und Kneippen.Die Benefits dabei sind:Wähle zwischen Selbstverpflegung oder Halbpension und genieße die Behaglichkeit unserer komfortablen FerienhäuserEntspanne in der Sauna, erfrische dich beim Kneippen und finde Harmonie zwischen Körper und GeistErkunde die Schönheit des Nationalparks Hainich bei einer Wanderung durch den majestätischen Urwald.Tauche ein in die reiche Kultur der Region und entdecke ihre faszinierenden Geschichten.Ob als Firma oder als privater Feriengast - unser Team steht gerne bereit, um individuelle Reisepakete und exklusive Angebote vorzustellen, die das WaldResort Am Nationalpark Hainich zu einem unvergesslichen Ziel werden lassen.Das WaldResort - Am Nationalpark Hainich lädt Sie ein, die Natur in Perfektion zu erleben.