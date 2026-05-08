Versicherungslücken bei besonderen Lebensereignissen – Waldenburger Versicherung zeigt, wo viele unterversichert sind

Wenn es um den allgemeinen Versicherungsschutz geht, sind deutsche Verbraucher im europäischen Vergleich führend: Im Durchschnitt besitzt jeder Deutsche sechs Versicherungen. Besonders verbreitet sind dabei die private Haftpflichtversicherung, die Kfz-Versicherung, die Hausratversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung sowie Kranken- und Zahnzusatzversicherungen und private Pflegeversicherungen. Damit deckt ein großer Teil der Verbraucherinnen und Verbraucher die verbreiteten und statistisch hervorstechenden Risiken des Alltags ab und sorgt für verschiedene Lebensphasen vor. Trotzdem zeigt sich bei genauer Betrachtung, dass nicht bei allen Versicherten alle individuell relevanten Risiken abgesichert sind. Auch wenn ein vollständig lückenloser Versicherungsschutz kaum realisierbar und wirtschaftlich wenig sinnvoll sein mag, können einzelne Versicherungslücken vermieden werden. Dies betrifft vor allen Dingen besondere Lebensereignisse, die von verbreiteten Versicherungstarifen nicht berücksichtigt werden und trotzdem mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten und signifikante Kosten erzeugen können, die sich durch spezifische Versicherungen abfangen lassen.



Das kann mir nicht passieren … oder doch?



Besondere Lebensereignisse, aus denen Versicherungslücken resultieren, sind vor allen Dingen solche Ereignisse, die nicht bedacht oder sogar leichtfertig ausgeschlossen werden. Ein Beispiel, das nur auf den ersten Blick zum Schmunzeln anregen mag, liefert die Waldenburger Versicherung mit der Hochzeitsversicherung. Was im ersten Moment wie ein Scherzwort klingen mag, betrifft weit mehr Menschen als man annehmen könnte: Eine Hochzeit kann nicht wie geplant stattfinden. Dafür müssen weder Braut noch Bräutigam im letzten Moment sprichwörtlich „kalte Füße“ bekommen haben oder die Braut filmreif am Altar stehengelassen worden sein. Vom Krankheitsfall bis zur Naturkatastrophe: Die Gründe, warum eine von langer Hand sorgfältig geplante Hochzeitsfeier nicht stattfinden kann, sind vielfältig. Die Folgen gleichen sich dabei und münden meist in Kosten. Von der bereits zubereiteten Hochzeitstorte bis hin zu den Kosten für die gesamte Hochzeitsfeier, mit Catering, DJ und Fotograf: Im Schnitt kostet eine Hochzeit in Deutschland rund 15.000 Euro, nicht selten deutlich mehr. Im Falle eines Falles müssen Betroffene zumindest mit anteiligen Kosten durch Stornierung rechnen; kommt es sehr kurzfristig zu einem Ausfall können auch die gesamten Kosten eingefordert werden, egal ob die Feier stattfindet oder nicht.



Auch wenn ein solches Ereignis mit mehr als nur Kosten verbunden ist, müssen sich Betroffene doch zusätzlich zum emotionalen Schaden nicht auch noch mit den finanziellen Verlusten belasten. Die Waldenburger Hochzeitsversicherung übernimmt Stornokosten für Hochzeitslocation und engagierte Dienstleister. Der Versicherungsfall tritt ein, wenn Braut oder Bräutigam oder auch deren direkte Angehörige oder Trauzeugen verunfallen, erkranken oder schlimmstenfalls versterben. Darüber hinaus haftet die Waldenburger Hochzeitsversicherung auch für Kosten, die durch den Ausfall einer Location oder eines Dienstleisters entstehen sowie für Mehrkosten durch eine Terminverschiebung innerhalb von 12 Monaten.



Neue Technologien schaffen neue Risiken



Nicht immer sind es so spektakuläre Lebensereignisse wie der Ausfall einer Hochzeit, die schmerzhaft auf Versicherungslücken aufmerksam machen. Trotzdem lohnt es, den eigenen Versicherungsschutz regelmäßig zu hinterfragen und veränderten Lebens- und Wohnverhältnissen, Lebensgewohnheiten und neuentstandenen Risiken anzupassen. Solche Risiken können zum Beispiel auch mit der Verbreitung neuer Technologien verbunden sein, die von einer vielleicht vor vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten abgeschlossenen Versicherungspolice noch nicht vorhergesehen wurden.



So gehören zwar Hausrat- und Gebäudeversicherung zu den in Deutschland weit verbreiteten Versicherungen, das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass nach einer Erneuerung oder Erweiterung der Gebäudetechnik jede Neuerung automatisch mitversichert ist. Dies betrifft nicht zuletzt zunehmend verbreitete neue Technologien, wie Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder Balkonkraftwerke. Auch wenn diese bei Neuanschaffung durch Nachmeldung in vielen Fällen in bestehende Versicherungen aufgenommen werden können, muss diese Möglichkeit zumindest im Einzelfall geprüft werden. Darüber hinaus bietet nicht jede klassische Versicherung optimale Konditionen für die spezifischen Anforderungen der neuen Produktkategorien. Mit separaten Versicherungstarifen für Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Balkonkraftwerke bietet die Waldenburger Versicherung Versicherungsschutz, der explizit auf die mit diesen Anlagen und ihrem Betrieb verbundenen Risiken ausgelegt ist und kritische Versicherungsprodukte wie die Wohngebäudeversicherung im Schadenfall nicht belastet.

(lifePR) (