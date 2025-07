„Deutschlands Spar-Champion 2025“ in der Kategorie Hausratversicherung

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Fernsehsender ntv haben jetzt den Award „Deutschlands Spar-Champion” unter 276 Unternehmen aus verschiedenen Branchen hinsichtlich der Attraktivität des Preisniveaus vergeben. Die Waldenburger Versicherung AG konnte diese Auszeichnung in der Kategorie „Hausratversicherung“ nach 2024 erneut gewinnen. Damit konnte sie basierend auf einer umfangreichen Analyse von Konditionen und Kundenbewertungen zur Zufriedenheit mit den Preisen überzeugen – und zwar nicht punktuell, sondern über einen längeren Zeitraum von vier Jahren. Insgesamt flossen über 7.600 Preisdaten und gut 22.000 Preisurteile von Kundinnen und Kunden in die Gesamtauswertung ein.„Wir sind stolz darauf, als Deutschlands Spar-Champion 2025 ausgezeichnet worden zu sein“, erklärt Thomas Gebhardt, Vorstandsvorsitzender der Waldenburger Versicherung. „Diese erneute Anerkennung zeigt, dass wir nicht nur mit attraktiven Konditionen überzeugen, sondern auch das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden genießen. Wir bedanken uns für das Vertrauen und die positiven Rückmeldungen, die zu dieser Anerkennung geführt haben. Die engagierten Mitarbeitenden der Waldenburger haben in den vergangenen 25 Jahren den Grundstein für diese erfolgreiche Entwicklung gelegt. Für uns ist das ein starker Ansporn.“Waldenburger Hausratversicherung - einfach mehr drinDie Waldenburger bietet mit der Hausratversicherung einen umfangreichen und kostengünstigen Versicherungsschutz, der mit den optionalen ESG-Zusatzbedingungen auch die passende Lösung für nachhaltige Kunden bietet.Weitere Information zur Hausratversicherung finden Sie unter: https://waldenburger.com/produkte/hausratversicherung/