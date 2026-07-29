Auszeit im Schloss: Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe lädt zur Wellness-Auszeit auf 4.400 m² ein
Inmitten der Hohenloher Natur vereint das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe historisches Schlossambiente mit einer der größten Spa-Landschaften Süddeutschlands – für Gäste, die echte Erholung suchen.
Wellness auf höchstem Niveau
Die großzügige Spa-Anlage des Schlosshotels umfasst vielfältige Saunen, Bäder, Ruhe- und Behandlungsbereiche sowie ein exklusives Angebot an Körper- und Schönheitsanwendungen. Ergänzt wird das Erlebnis durch ein kulinarisches Spa-Angebot mit Rohkost, Superfood und asiatisch inspirierten Gerichten – Genuss und Gesundheit in perfekter Balance.
Schlafen wie im Märchen
66 großzügige Doppelzimmer und Suiten bieten höchsten Wohnkomfort in einem einzigartigen Ambiente. Das familiengeführte Haus verbindet die Wärme eines persönlichen Gastgebers mit dem Anspruch eines Luxushotels – langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich jeder Gast von Anfang an willkommen fühlt.
Kulinarik auf Gault&Millau-Niveau
Wer nach dem Spa-Besuch kulinarische Höhepunkte sucht, wird im Gourmetrestaurant Le Cerf fündig – ausgezeichnet vom renommierten Gault&Millau. Alternativ lädt die Jägerstube mit regionalen Spezialitäten zu einem bodenständigen Genusserlebnis ein. Die Minibar in jedem Zimmer ist inklusive – kleine Aufmerksamkeiten, die den Unterschied machen.
Natur, Kultur und Aktiverlebnisse
Eingebettet in den weitläufigen Schlosspark und die Hohenloher Landschaft bietet das Hotel zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven Erholung: kostenfreier Fahrradverleih (inkl. 4 E-Bikes), Wanderwege direkt vor der Haustür sowie die Nähe zu kulturellen Highlights wie dem Carmen Würth Forum und regionalen Museen. Für Golfer steht ein exklusiver 27-Loch-Golfplatz in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.
Jetzt buchen
Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe nimmt Buchungen und Anfragen direkt über die Website entgegen. Individuelle Arrangements und Verwöhnpakete werden auf Wunsch persönlich zusammengestellt.
www.friedrichsruhe.de