Auszeit im Schloss: Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe lädt zur Wellness-Auszeit auf 4.400 m² ein

Wer dem Alltag wirklich entfliehen möchte, findet im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe einen Ort, der Ruhe, Luxus und Natur auf einzigartige Weise verbindet. Das historische Schlosshotel im Herzen von Hohenlohe bietet seinen Gästen eine der beeindruckendsten Wellness-Landschaften Süddeutschlands: Auf über 4.400 m² erwartet sie ein Spa-Bereich, der keine Wünsche offenlässt.Die großzügige Spa-Anlage des Schlosshotels umfasst vielfältige Saunen, Bäder, Ruhe- und Behandlungsbereiche sowie ein exklusives Angebot an Körper- und Schönheitsanwendungen. Ergänzt wird das Erlebnis durch ein kulinarisches Spa-Angebot mit Rohkost, Superfood und asiatisch inspirierten Gerichten – Genuss und Gesundheit in perfekter Balance.66 großzügige Doppelzimmer und Suiten bieten höchsten Wohnkomfort in einem einzigartigen Ambiente. Das familiengeführte Haus verbindet die Wärme eines persönlichen Gastgebers mit dem Anspruch eines Luxushotels – langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich jeder Gast von Anfang an willkommen fühlt.Wer nach dem Spa-Besuch kulinarische Höhepunkte sucht, wird im Gourmetrestaurantfündig – ausgezeichnet vom renommierten Gault&Millau. Alternativ lädt diemit regionalen Spezialitäten zu einem bodenständigen Genusserlebnis ein. Die Minibar in jedem Zimmer ist inklusive – kleine Aufmerksamkeiten, die den Unterschied machen.Eingebettet in den weitläufigen Schlosspark und die Hohenloher Landschaft bietet das Hotel zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven Erholung: kostenfreier Fahrradverleih (inkl. 4 E-Bikes), Wanderwege direkt vor der Haustür sowie die Nähe zu kulturellen Highlights wie dem Carmen Würth Forum und regionalen Museen. Für Golfer steht ein exklusiver 27-Loch-Golfplatz in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe nimmt Buchungen und Anfragen direkt über die Website entgegen. Individuelle Arrangements und Verwöhnpakete werden auf Wunsch persönlich zusammengestellt.