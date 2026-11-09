Steuern sparen mit Immobilien 2026: Spitzensteuersatz ab 69.879 Euro – diese Abschreibungen gelten nur noch bis 2029

Lineare Abschreibung: 3 Prozent der Gebäudekosten pro Jahr für neue Wohngebäude. Grund und Boden sind ausgenommen.

3 Prozent der Gebäudekosten pro Jahr für neue Wohngebäude. Grund und Boden sind ausgenommen. Degressive Abschreibung: Für Neubauten mit Baubeginn zwischen 1. Oktober 2023 und 30. September 2029 stattdessen 5 Prozent des jeweiligen Restwerts pro Jahr. Ein großer Teil der Abschreibung fällt so in die ersten Jahre.

Für Neubauten mit Baubeginn zwischen 1. Oktober 2023 und 30. September 2029 stattdessen 5 Prozent des jeweiligen Restwerts pro Jahr. Ein großer Teil der Abschreibung fällt so in die ersten Jahre. Sonderabschreibung nach § 7b EStG: Für besonders energieeffiziente Neubauten (Effizienzhaus 40 mit QNG-Siegel) in den ersten vier Jahren zusätzlich bis zu 5 Prozent pro Jahr, bei Bauantrag bis 30. September 2029.

Für besonders energieeffiziente Neubauten (Effizienzhaus 40 mit QNG-Siegel) in den ersten vier Jahren zusätzlich bis zu 5 Prozent pro Jahr, bei Bauantrag bis 30. September 2029. Zinsen und laufende Kosten: Kreditzinsen, Verwaltung und weitere Ausgaben für die vermietete Wohnung sind als Werbungskosten absetzbar.

Kreditzinsen, Verwaltung und weitere Ausgaben für die vermietete Wohnung sind als Werbungskosten absetzbar. Steuerfreier Verkaufsgewinn: Wer eine vermietete Immobilie im Privatvermögen länger als zehn Jahre hält, zahlt auf einen Wertzuwachs keine Einkommensteuer.

Wer in Deutschland gut verdient, zahlt schnell den Spitzensteuersatz von 42 Prozent – 2026 bereits ab einem zu versteuernden Einkommen von 69.879 Euro, bei Ehepaaren ab 139.758 Euro. Das betrifft längst nicht mehr nur Topmanager, sondern auch Ärztinnen, Ingenieure, Selbstständige und viele leitende Angestellte. Gleichzeitig hält der Gesetzgeber für vermietete Neubauwohnungen mehrere Abschreibungswege offen, die das zu versteuernde Einkommen deutlich senken können – allerdings nur noch für Projekte, die bis spätestens 30. September 2029 starten. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass der Staat diesen Weg ausdrücklich vorsieht“, sagt Martin Wagenbauer, Geschäftsführer der Wagenbauer GmbH aus Geisenhausen bei Landshut. Einen Überblick über die Regeln und Pflegeimmobilien als Kapitalanlage bietet das Unternehmen unterDie geplante Einkommensteuerreform, die seit Oktober im Bundestag beraten wird, soll ab 2027 vor allem kleine und mittlere Einkommen sowie Familien entlasten. Die Grenze für den Spitzensteuersatz steigt nur leicht auf rund 70.600 Euro. Für sehr hohe Einkommen wird es teurer: Der Entwurf sieht 45 Prozent bereits ab 250.000 Euro und einen neuen Satz von 47 Prozent ab 280.000 Euro vor. „Was meine Kunden gestalten können, ist nicht der Steuersatz, sondern das zu versteuernde Einkommen“, sagt Wagenbauer.Wer eine Wohnung kauft und vermietet, darf den Wertverlust des Gebäudes jedes Jahr steuerlich geltend machen – die sogenannte Absetzung für Abnutzung (AfA). Sie mindert das zu versteuernde Einkommen, ohne dass dafür jedes Jahr Geld abfließt. Für Kapitalanleger sind derzeit vor allem diese Bausteine wichtig:Ein vereinfachtes Rechenbeispiel zeigt die Größenordnung: Bei 300.000 Euro Gebäudekosten ergeben 5 Prozent degressive Abschreibung im ersten vollen Jahr 15.000 Euro. Bei einem Steuersatz von 42 Prozent senkt das die Einkommensteuer um 6.300 Euro– bei linearer Abschreibung wären es 3.780 Euro. „Eine Steuerersparnis ist keine Rendite“, betont Wagenbauer. „Die Wohnung muss sich auch ohne sie rechnen.“Die günstigen Regeln haben ein Ablaufdatum. Weil Neubauten von der Planung bis zur Fertigstellung oft zwei bis drei Jahre brauchen, entscheidet sich schon heute, welche Projekte die Fristen von 2029 noch erreichen. Gleichzeitig sind die Zinsen gestiegen: Zehnjährige Baukredite kosten bei Top-Konditionen derzeit rund 4 Prozent. Die Zinsen sind zwar absetzbar, die Raten müssen aber dauerhaft tragbar sein. Zinsgünstige KfW Kredite und eine ehrliche Kalkulation werden damit wichtiger.Besonders gefragt sind Pflegeappartements: Der Anleger kauft eine einzelne Einheit in einem Pflegeheim, das ein professioneller Betreiber langfristig pachtet. Der Bedarf ist da nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes steigt die Zahl der Pflegebedürftigen von rund 5 Millionen (2021) auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055. Ob degressive Abschreibung, Sonderabschreibung oder KfW-Förderung für ein bestimmtes Pflegeobjekt gelten, ist allerdings nicht selbstverständlich und muss im Einzelfall geprüft werden.Wagenbauer warnt davor, eine Immobilie nur wegen der Steuer zu kaufen. Vorab sollten Anleger klären: Wie solide sind Betreiber und Pachtvertrag? Ist der Kaufpreis auch ohne Steuereffekt angemessen? Bleibt die Finanzierung tragbar, wenn die Zinsen nach der Zinsbindung höher liegen? Und sind alle Voraussetzungen dauerhaft erfüllt? Wer etwa bei der Sonderabschreibung vor Ablauf von zehn Jahren verkauft oder nicht mehr vermietet, muss den Vorteil zurückzahlen. Für die steuerliche Einzelfallprüfung empfiehlt er immer den eigenen Steuerberater.Wie groß das Interesse ist, zeigte Anfang November ein Infoabend in Landshut: Rund 60 Gäste ließen sich von Martin Wagenbauer und Steuerexperte Sven Schultz (Carestone Group) ein Beispielobjekt Zahl für Zahl durchrechnen.