Pflegemarkt im Wandel: Warum private Investoren für die Pflegeinfrastruktur wichtiger werden

Die Wagenbauer GmbH verfolgt mit ihrer Initiative „Zuhause mit Zukunft“ einen Ansatz, der wirtschaftliche Tragfähigkeit und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbinden soll.



Der deutsche Pflegemarkt steht vor einer besonderen Herausforderung. Während Betreiberprobleme, Standortschließungen, steigende Kosten und der Fachkräftemangel die Branche weiterhin beschäftigen, bleibt die langfristige demografische Entwicklung eindeutig: Deutschland wird älter – und damit wächst der Bedarf an geeigneten Wohn-, Betreuungs- und Pflegeangeboten.



Gleichzeitig hat sich der Gesundheitsimmobilienmarkt 2026 wieder belebt. Nach Angaben des Immobilienberaters CBRE erreichte das Transaktionsvolumen am deutschen Gesundheitsimmobilienmarkt im ersten Halbjahr 2026 rund 1,38 Milliarden Euro und lag damit 48 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Pflegeheime stellten mit rund 781 Millionen Euro die größte Teilklasse.



Diese Entwicklung zeigt: Gesundheits- und Pflegeimmobilien bleiben für Investoren ein relevantes Segment. Gleichzeitig dürfte die Qualität der einzelnen Standorte, Betreiber und Konzepte stärker in den Mittelpunkt rücken.



Hoher Bedarf allein macht noch keine gute Pflegeimmobilie



Genau hier sieht Martin Wagenbauer, Geschäftsführer der Wagenbauer GmbH, einen entscheidenden Punkt.



„Die demografische Entwicklung ist eindeutig. Trotzdem darf daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass automatisch jede Pflegeimmobilie eine gute Investition ist. Betreiber, Standort, Mietkonzept, Immobilie und wirtschaftliche Rahmenbedingungen müssen zusammenpassen.“



Die Wagenbauer GmbH beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Immobilien und hat sich insbesondere auf Pflegeimmobilien, Seniorenimmobilien und Betreutes Wohnen spezialisiert.



Aus dieser Erfahrung entstand die Initiative „Zuhause mit Zukunft“.



Kapitalanlage und gesellschaftliche Verantwortung zusammendenken



Der Ansatz geht über die reine Vermittlung einer Immobilie hinaus.



Private Investoren stellen Kapital für Immobilien zur Verfügung, die einen gesellschaftlichen Zweck erfüllen können. Gleichzeitig können Pflege- und Seniorenimmobilien für Eigentümer langfristige Mieteinnahmen, Immobilienvermögen und – abhängig vom jeweiligen Objekt und der persönlichen Situation – steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten.



Damit entsteht eine Verbindung zwischen zwei Interessen:



Menschen möchten langfristig Vermögen aufbauen und vorsorgen. Gleichzeitig benötigt eine alternde Gesellschaft geeignete Wohn- und Pflegeangebote.



„Wir möchten diese beiden Seiten zusammenbringen“, erklärt Wagenbauer. „Eine Investition darf wirtschaftlich interessant sein. Gleichzeitig darf man sich die Frage stellen: Was bewirkt mein Kapital eigentlich? Bei einer Pflegeimmobilie kann daraus ein sehr konkreter gesellschaftlicher Nutzen entstehen.“



„Verstehen vor Investieren“



Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist deshalb die Information vor der Investitionsentscheidung.



Interessenten sollen nachvollziehen können, wie ein Betreiberkonzept funktioniert, welche Bedeutung der Standort besitzt, wie Mietverträge gestaltet sind und welche Chancen und Risiken mit einer Immobilie verbunden sein können.



Der Grundsatz von „Zuhause mit Zukunft“ lautet deshalb:



„Verstehen vor Investieren.“



Die Wagenbauer GmbH möchte damit bewusst einen Gegenpol zu einer rein renditeorientierten Betrachtung schaffen.



Denn die Entwicklungen der vergangenen Monate zeigen auch, dass Pflegeimmobilien differenziert betrachtet werden müssen. Betreiberprobleme und Insolvenzen gehören ebenso zur Realität des Marktes wie neue Einrichtungen, neue Wohnkonzepte und ein langfristig steigender Bedarf.



Eine gesellschaftliche Aufgabe, die privates Kapital benötigt



Ende 2023 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bereits knapp 5,7 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird langfristig mit einem weiteren Anstieg gerechnet.



Damit stellt sich zunehmend die Frage, wie die dafür notwendige Infrastruktur geschaffen und finanziert werden kann.



Private Investitionen können dabei einen Baustein darstellen.



Genau darin liegt der Grundgedanke von „Zuhause mit Zukunft“: Menschen für eine Form der Immobilieninvestition zu sensibilisieren, bei der nicht nur Rendite und Vermögensaufbau betrachtet werden, sondern auch der gesellschaftliche Nutzen des eingesetzten Kapitals.



„Unser langfristiges Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden dazu beizutragen, Wohn- und Pflegeplätze für ältere Menschen zu schaffen und zu erhalten“, sagt Wagenbauer. „Denn am Ende geht es um eine sehr einfache Frage: Wie möchten wir selbst und unsere Angehörigen im Alter leben?“

(lifePR) (