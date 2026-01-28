Pflegeimmobilien bleiben stabile Kapitalanlage – fundierte Investitionsprüfung gewinnt weiter an Bedeutung

Der demografische Wandel macht Investitionen in Pflegeimmobilien weiterhin zu einer gefragten und grundsätzlich krisenfesten Anlageform. Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2040 rund 322.000 zusätzliche stationäre Pflegeplätze benötigt. Die stetig steigende Nachfrage, langfristige Betreiberverträge sowie die staatlich abgesicherte Refinanzierung über das Sozialgesetzbuch (SGB XI) sorgen für eine hohe strukturelle Stabilität dieser Assetklasse.



Gleichzeitig zeigt sich jedoch zunehmend, dass die Sicherheit von Pflegeimmobilien differenziert betrachtet werden muss. Neben der allgemeinen Marktentwicklung spielen insbesondere wirtschaftliche, regulatorische und betriebliche Faktoren eine entscheidende Rolle für den nachhaltigen Anlageerfolg.



„Pflegeimmobilien sind kein Selbstläufer. Gerade die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig eine fundierte Prüfung von Betreiberbonität, Standortqualität und Objektstruktur ist“, heißt es aus Marktkreisen.



Langfristige Erträge mit klaren Rahmenbedingungen

Typischerweise erwerben Investoren einzelne Pflegeapartments und schließen Pachtverträge mit Laufzeiten von 20 bis 25 Jahren – teilweise sogar bis zu 30 Jahren – ab. Indexierte Mietanpassungen bieten dabei einen gewissen Inflationsschutz. Zusätzlich werden Eigentümer grundbuchlich abgesichert und profitieren häufig von einem vertraglich zugesicherten Vorbelegungsrecht für sich selbst oder Angehörige.



Betreiberrisiko rückt in den Fokus

Trotz dieser positiven Rahmenbedingungen gilt das Betreiberrisiko als zentraler Unsicherheitsfaktor. In den Jahren 2023 und 2024 kam es branchenweit zu einer Insolvenzwelle, von der rund 1.100 Pflege-Standorte betroffen waren. Ursachen waren unter anderem steigende Kosten, Fachkräftemangel sowie verschärfte regulatorische Anforderungen. Fehlendes Personal kann dazu führen, dass Betten nicht belegt werden dürfen – mit direkten Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Betreibers und damit auf die Ertragssicherheit für Investoren.



Hinzu kommen mögliche gesetzliche Änderungen auf Landesebene, etwa bei Brandschutz- oder Einzelzimmerquoten, die kostenintensive Nachrüstungen erforderlich machen können. Auch die eingeschränkte Drittverwendbarkeit von Pflegeappartements stellt ein strukturelles Risiko dar.



Markt zeigt vorsichtige Erholung

Nach einer Phase erheblicher Unsicherheit zeigt der Markt im Jahr 2025 erste Anzeichen einer Stabilisierung. Besonders gefragt ist aktuell das Segment Betreutes Wohnen, das im Vergleich zur stationären Pflege weniger stark reguliert ist. Gleichzeitig befindet sich die Branche in einer Konsolidierungsphase: Kleinere Betreiber verschwinden zunehmend, während größere Träger durch Zusammenschlüsse wachsen.



Wagenbauer GmbH als qualifizierter Partner für Investitionsprüfungen

Vor diesem Hintergrund gewinnt die professionelle Analyse von Pflegeimmobilien weiter an Bedeutung. Die Wagenbauer GmbH positioniert sich hierbei als spezialisierter Ansprechpartner für die fundierte Prüfung von Pflegeimmobilien-Investitionen. Mit ihrem Fokus auf wirtschaftliche Tragfähigkeit, Betreiberbonität, Standortanalyse sowie regulatorische Rahmenbedingungen unterstützt das Unternehmen Investoren dabei, Chancen realistisch zu bewerten und Risiken frühzeitig zu erkennen.



Fazit

Pflegeimmobilien bieten langfristig attraktive Perspektiven aufgrund des demografisch getriebenen Bedarfs. Entscheidend für den nachhaltigen Anlageerfolg ist jedoch eine sorgfältige, ganzheitliche Prüfung des Investments. Spezialisten wie die Wagenbauer GmbH leisten dabei einen wichtigen Beitrag, um Investitionsentscheidungen auf eine belastbare Grundlage zu stellen.

(lifePR) (