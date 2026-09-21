Pflegeimmobilien 2026: Warum Anleger wieder genauer auf den Pflegemarkt schauen

Demografischer Wandel, Betreiberprobleme und ein wieder deutlich aktiverer Investmentmarkt verändern den Blick auf Pflegeimmobilien. Mit „Zuhause mit Zukunft“ verfolgt die Wagenbauer GmbH einen Ansatz, der wirtschaftliche Interessen mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden möchte.



Der deutsche Pflegemarkt befindet sich in einer bemerkenswerten Situation: Auf der einen Seite stehen weiterhin Betreiberinsolvenzen, Standortschließungen, steigende Anforderungen und ein erheblicher Fachkräftebedarf. Auf der anderen Seite wächst das Interesse von Investoren an Gesundheits- und Pflegeimmobilien wieder deutlich.



Allein im ersten Halbjahr 2026 erreichte der deutsche Gesundheitsimmobilien-Investmentmarkt nach Berechnungen von CBRE ein Transaktionsvolumen von rund 1,38 Milliarden Euro – 48 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Pflegeheime bildeten mit 781 Millionen Euro die größte Teilklasse. Andere Marktanalysen kommen aufgrund unterschiedlicher Abgrenzungen sogar auf ein noch höheres Gesamtvolumen.



Der Bedarf bleibt – aber die Qualität entscheidet



Die vergangenen Monate haben gleichzeitig gezeigt, dass hoher Pflegebedarf allein noch kein Garant für den wirtschaftlichen Erfolg einer Einrichtung ist. Im ersten Quartal 2026 waren nach einer Auswertung von pflegemarkt.com 15 Pflegeheimbetreiber mit insgesamt 1.192 Pflegeplätzen von Insolvenzen betroffen. Im zweiten Quartal waren es fünf Betreiber mit acht Einrichtungen und 688 Pflegeplätzen. Gleichzeitig wurden im zweiten Quartal 33 neue Pflegeheime eröffnet beziehungsweise befanden sich in entsprechender Markterfassung – der Markt befindet sich also nicht nur im Rückzug, sondern in einem strukturellen Wandel.



Hinzu kommt der Personalmangel. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit standen 2025 deutschlandweit 100 gemeldeten Stellen für Pflegefachkräfte lediglich 57 arbeitslose Pflegefachkräfte gegenüber.



Dem gegenüber steht eine langfristig steigende Nachfrage. Ende 2023 waren bereits knapp 5,7 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Das Statistische Bundesamt erwartet allein aufgrund der Alterung der Bevölkerung langfristig einen weiteren deutlichen Anstieg.



Ein anderer Blick auf die Pflegeimmobilie



Genau an diesem Punkt setzt die Initiative „Zuhause mit Zukunft“ der Wagenbauer GmbH an.



Das Konzept betrachtet eine Pflege- oder Seniorenimmobilie nicht ausschließlich als Kapitalanlage. Vielmehr soll die wirtschaftliche Entscheidung mit einer gesellschaftlichen Aufgabe verbunden werden: privates Kapital für Immobilien zu mobilisieren, die älteren Menschen langfristig Wohn- und Pflegeangebote ermöglichen.



„Wir möchten weg von der Frage: Welche Pflegeimmobilie bietet die höchste Rendite? Die entscheidendere Frage lautet für uns: Welches Konzept kann langfristig funktionieren – für Bewohner, Betreiber und Eigentümer?“, erklärt Martin Wagenbauer, Geschäftsführer der Wagenbauer GmbH.



Dazu werden bei potenziellen Immobilien unter anderem Standort, Betreiber, Objekt, Mietkonzept und wirtschaftliche Rahmenbedingungen betrachtet. Interessenten sollen nicht nur die möglichen Vorteile einer Immobilie kennenlernen, sondern auch nachvollziehen können, wo Risiken liegen.



Gesellschaftlicher Nutzen und wirtschaftliches Interesse müssen kein Gegensatz sein



Gerade diese Verbindung ist der Kern von „Zuhause mit Zukunft“.



Für private Käufer können Pflege- und Seniorenimmobilien langfristige Mieteinnahmen, Immobilienvermögen und – abhängig von Objekt, Finanzierung und persönlicher Situation – steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten.



Gleichzeitig fließt privates Kapital in einen Bereich, dessen gesellschaftliche Bedeutung aufgrund der demografischen Entwicklung weiter zunimmt.



Das ist auch der Grund, weshalb die Wagenbauer GmbH das Thema bewusst nicht ausschließlich über Rendite kommuniziert.



„Menschen möchten wissen, was mit ihrem Geld geschieht und welchen Nutzen eine Investition stiftet. Bei einer Pflegeimmobilie kann beides zusammenkommen: wirtschaftlicher Nutzen für den Eigentümer und die Finanzierung dringend benötigter Infrastruktur für eine älter werdende Gesellschaft“, so Wagenbauer.



Erfahrung statt reiner Produktvermittlung



Die Wagenbauer GmbH beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Immobilien und hat sich insbesondere auf Pflegeimmobilien, Seniorenimmobilien und Betreutes Wohnen spezialisiert.



Mit „Zuhause mit Zukunft“ wird diese Erfahrung um einen gesellschaftlichen Ansatz erweitert. Interessenten sollen zunächst verstehen, wie Betreiberkonzepte, Standorte, Mietverträge und Wirtschaftlichkeit zusammenspielen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.



Der Grundsatz lautet deshalb bewusst:



„Verstehen vor Investieren.“



Damit steht „Zuhause mit Zukunft“ beispielhaft für eine Entwicklung, die am Immobilienmarkt an Bedeutung gewinnt: Kapitalanlage nicht nur unter Renditegesichtspunkten zu betrachten, sondern wirtschaftliche Tragfähigkeit, demografischen Bedarf und gesellschaftlichen Nutzen miteinander zu verbinden.



Zuhause mit Zukunft – gemeinsam Zukunft gestalten und dazu beitragen, dass Menschen auch im Alter ein würdevolles Zuhause finden.

(lifePR) (