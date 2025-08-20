Kontakt
Neue Normen und wachsender Bedarf: Barrierefreie Pflegeimmobilien sind Schlüssel für die Zukunft

Aktuelle Standards, dramatische Versorgungslücke und moderate Mehrkosten sprechen für konsequent barrierefreies Bauen

Die Anforderungen an barrierefreie Pflegeimmobilien steigen – nicht nur durch den demografischen Wandel, sondern auch durch veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen. Seit August 2024 gilt die EN 17210:2021-08, die funktionale Mindestanforderungen an barrierefreies Bauen formuliert, etwa hinsichtlich Bewegungsflächen oder der Möglichkeit, Türen im Bedarfsfall von außen zu öffnen.

Gleichzeitig wächst die Lücke zwischen Bedarf und Angebot rasant: In Deutschland fehlen heute Millionen barrierefreie Wohnungen. Bis 2030 werden rund 2,9 Millionen zusätzliche Einheiten benötigt. Ein häufiger Einwand – barrierefreies Bauen sei zu teuer – wird durch Studien relativiert: Im Neubau entstehen im Schnitt lediglich 1,26 % Mehrkosten, in manchen Projekten sogar nur rund 0,86 % der Gesamtinvestition.

„Barrierefreiheit ist kein Luxus, sondern eine notwendige Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben im Alter – und das zu einem überschaubaren finanziellen Mehraufwand“, erklärt Martin Wagenbauer, Geschäftsführer der Wagenbauer GmbH. „Wir legen größten Wert darauf, dass unsere Projekte nicht nur heutigen Standards entsprechen, sondern auch langfristig den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft gerecht werden.

Zukunftsorientierte Objekte sind der Schlüssel – sowohl für Investoren als auch für die Menschen, die dort leben.“

Wagenbauer GmbH

pflegeimmobilie-bayern.com, ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Geisenhausen, Bayern.

Unter der Leitung von Martin Wagenbauer, ausgewiesener Experte für Pflegeimmobilien, hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für Käufer und Investoren etabliert – regional in Bayern ebenso wie bundesweit. Das Besondere: Die Wagenbauer GmbH konzentriert sich gezielt auf zukunftsorientierte, nachhaltige und wertstabile Pflegeimmobilien, die nicht nur den heutigen, sondern auch den zukünftigen Anforderungen an Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Quartiersintegration gerecht werden. Mit persönlicher Beratung, Marktkenntnis und einem Netzwerk aus namhaften Partnern – darunter Carestone, Deutschland-Immobilien, Pecuria und ausgewählte regionale Bauträger – bietet die Wagenbauer GmbH geprüfte Anlageobjekte mit langfristiger Perspektive.

