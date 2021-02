Murre Gin Wingrut ist bester deutscher fassgelagerter Gin 2021

Abermals konnte die wacholdas?! GmbH aus Sankt Augustin bei Bonn die nationale Konkurrenz ausstechen und wurde gestern für ihren Murre Gin Wingrut im Muterland des Gin prämiert. Der Wingrut bekam den Award „Best German Matured“, also als bester fasgereifter Gin 2021. Der Preis wurde bei den World Gin Awards im Rahmen der World Drink Awards von www.thedrinksreport.com verliehen.Die wacholdas?! GmbH ist in Hangelar bei Bonn beheimatet. Hier wurden früher Möhren angebaut und diese bilden neben Wacholder die Basis für den Gin. Bärbel und Ralph Gemmel wollten ein Produkt mit Lokalkolorit schaffen, eines das eine gehörige Portion Heimat in sich trägt und so kamen die Murre (rheinisch für Möhren) in den Gin. Seit 2018 wird der Murre Gin von Frank Ginsberg n Windeck destilliert. Alles ist handgemacht un des wird in kleinen Auflagen gebrannt – smal Batch und handcrafted. Neben Wacholder und Möhre tragen z. B. noch Orangenzeste und Pfefferminze entscheidend zum Aroma bei.2020 wurde dann erstmals ein Spätburgunderfass beim Partner Weingut Peter Kriechel mit Murre Gin zur nachreife befüllt. Das Resultat ist der rosa schimmernde Wingrut (=weinrot), der nun ausgezeichnet wurde. In ihrer Verkostungsnotiz beschrieb die Jury den wingrut wie folgt: „Führende Noten von Minze und Eukalyptus in der Nase mit Zitrusfrüchten, Wacholder, einem Hauch von Kräutern und Gewürzen und einem Hauch von Holz. Am Gaumen dominieren die pfeffrigen, erdigen Gewürznoten mit intensivem Eukalyptus und/ oder Minze, was zu einem pfeffrigen Abgang führt. Gut ausbalanciert mit gutem Charakter.“Seit gut einem Monat ist das zweite Batch in einem Spätburgunderfass an der Ahr eingelagert, im Sommer wird dieses abgefüllt werden.