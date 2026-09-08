Zukunft der Batteriezell- und Packfertigung: Der Battery Manufacturing Day 2026 lädt nach Karlsruhe ein

Im Zentrum der diesjährigen Veranstaltung stehen zukunftsweisende Technologien und praxisnahe Lösungen rund um die Prozesskette der Batteriefertigung. Angesprochen sind insbesondere Planer, Entwickler, Maschinenbauer und Systemlieferanten, die die industrielle Skalierung von Batterien aktiv vorantreiben.
Hochkarätiges Programm und praxisnahe Einblicke
Das zweitägige Programm bietet eine optimale Mischung aus Best-Practices, fachlichem Austausch und Networking. Neben fundierten Fachvorträgen und einer begleitenden Fachausstellung erwarten die Teilnehmer eine interaktive Paneldiskussion und eine dedizierte Startup-Session, die innovative Impulse aus der Gründerszene auf die Bühne bringt.
Highlight des ersten Tages ist die exklusive Führung durch die Karlsruher Forschungsfabrik für KI-integrierte Produktion. Hier erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer seltene Einblicke in die reale Anwendung künstlicher Intelligenz und moderner Automatisierung in der Batteriezellfertigung. Der anschließende Abend beim Networking-Dinner bietet ideale Voraussetzungen für den intensiven fachlichen Dialog und das Knüpfen wertvoller Geschäftskontakte.
Wichtiger Impuls für den Standort Europa
Der Battery Manufacturing Day verknüpft Forschung und Anwendung und zeigt, wie wettbewerbsfähige und nachhaltige Batteriefabriken der Zukunft realisiert werden können.
Veranstaltungsdetails auf einen Blick:
- Was: Battery Manufacturing Day 2026
- Wann: 18. und 19. November 2026
- Wo: GenoHotel Karlsruhe