VCS überzeugt mit international ausgezeichneter Kommunikation

Fünf Red Dot Awards, zwei iF Design Awards sowie drei Gold- und vier Silberauszeichnungen bei den Best of Content Marketing und Best of Corporate Print Awards: Vogel Corporate Solutions (VCS) hat 2026 bei nationalen und internationalen Wettbewerben überzeugt. Hinzu kommen Auszeichnungen bei den FOX Awards, den Stevie Awards, dem ICONIC Award, dem German Design Award und der Society of Publication Designers. Prämiert wurden Arbeiten, die anspruchsvolle Inhalte mit starken Ideen, journalistischer Qualität und eigenständiger Gestaltung verbinden.



Besonders eindrucksvoll zeigt sich das am Wirtschaftsmagazin Think:Act von Roland Berger. Mehrere Ausgaben wurden über unterschiedliche Wettbewerbe hinweg ausgezeichnet – darunter drei Red Dot Awards für Publishing & Print Media. Die Juryentscheidungen würdigen ein Format, das komplexe Wirtschafts- und Innovationsthemen nicht nur vermittelt, sondern ihnen eine unverwechselbare visuelle Sprache gibt. Auch bei den FOX Awards und der Society of Publication Designers erhielt Think:Act zahlreiche Anerkennungen, darunter eine Goldmedaille für die Ausgabe „Thinking in Decades“.



Dass anspruchsvolle Unternehmenskommunikation längst nicht an der Grenze zwischen Print und Digital endet, zeigt die Arbeit für Boehringer Ingelheim. Der Annual Report 2025 erhielt zwei Red Dot Awards – für digitale Berichterstattung sowie Websites und Landingpages – und wurde bei den Stevie Awards mit Gold und Silber ausgezeichnet. Hinzu kommen zwei iF Design Awards für Projekte aus den Bereichen Branding und Publikation. Die prämierten Arbeiten machen deutlich, wie Reporting, Gestaltung und digitale Nutzerführung zu einem überzeugenden Gesamtauftritt zusammenfinden können.



Auch in der laufenden Kommunikation für klar definierte Fachzielgruppen setzt VCS Akzente. Das Deutsche Architekt:innenblatt der Bundesarchitektenkammer erhielt Gold bei den Best of Content Marketing Awards in der Kategorie Content Operations / Newsroom sowie einen ICONIC Award für Corporate Design. Hinzu kommt eine Auszeichnung beim German Design Award in der Disziplin Excellent Communications Design, Kategorie Brand Identity, für den Markenrelaunch. Das Magazin „zukunft jetzt“ der Deutschen Rentenversicherung wurde bei den Best of Corporate Print Awards mit Silber ausgezeichnet. So unterschiedlich die Aufgaben sind, so ähnlich ist der Anspruch: Inhalte müssen fachlich tragen, Menschen erreichen und im jeweiligen Kontext funktionieren.



„Ein Award ist immer eine schöne Anerkennung. Entscheidend ist für uns aber, was davor passiert: Unsere Teams steigen tief in die Themen unserer Kunden ein, hinterfragen, entwickeln Ideen und bringen Redaktion, Strategie und Design zusammen. Dass daraus Arbeiten entstehen, die auch international Maßstäbe setzen, freut mich enorm. Vor allem zeigt es, was möglich wird, wenn Kunden und Agentur gemeinsam etwas bewegen wollen“, erklären Lutz Thalmann und Frank Parlow, Geschäftsführer von Vogel Corporate Solutions.



Die ausgezeichneten Projekte stehen zugleich für die Bandbreite der Agentur: von Corporate Publishing und Content Marketing über digitale Kommunikation bis zur Entwicklung tragfähiger redaktioneller und gestalterischer Konzepte. Unterschiedliche Fachdisziplinen arbeiten dabei an einer gemeinsamen Aufgabe – Kommunikation zu schaffen, die nicht nur gut aussieht, sondern etwas verständlicher, zugänglicher oder wirksamer macht.



„Für unsere Gruppe ist das ein starkes Signal. VCS zeigt, wie viel kreative Kraft, journalistisches Können und strategisches Verständnis in unseren Teams zusammenkommen. Gerade in einer Zeit, in der Unternehmen um Aufmerksamkeit und Vertrauen ringen, braucht es Kommunikation mit Substanz. Genau damit machen wir unsere Kunden erfolgreicher“, sagt Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group.



Die Auszeichnungen erzählen deshalb nicht nur von gelungenen Einzelprojekten. Sie zeigen, wie sich anspruchsvolle Themen über Branchen, Medien und Formate hinweg überzeugend kommunizieren lassen. Für die Kunden von VCS liegt darin der eigentliche Wert: ein Partner, der ihre Herausforderungen versteht und daraus Lösungen entwickelt, die inhaltlich wie gestalterisch Bestand haben.

(lifePR) (