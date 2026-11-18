POWER DESIGN DAYS bringen Leistungselektronik direkt zu den Entwicklungsprojekten
Auftakt am 14. und 15. September 2027 in Augsburg – passende Komponenten und Ansprechpartner für konkrete Entwicklungsprojekte in der Region
Inhaltliche Schwerpunkte der PPD sind Produkte und Dienstleistungen rund um Stromversorgung, Leistungswandlung, Energiespeicherung, Energieeffizienz, Thermomanagement, Power-Module, Test und Integration. Wer diese Komponenten auswählt, muss technische Eigenschaften, Verfügbarkeit und Integrationsaufwand abgleichen. Die POWER DESIGN DAYS bündeln dafür relevante Anbieter und Ansprechpartner an einem Ort. Fachbesucher können konkrete Anwendungsfragen unmittelbar besprechen, Produkte und Lösungsansätze vergleichen und frühzeitig prüfen, welche Optionen für ihr Power Design infrage kommen. Das erleichtert die Suche nach Alternativen für Second Sourcing und unterstützt den Aufbau belastbarer, auch regionaler Lieferbeziehungen.
Technische Entscheidungen direkt am Produkt vorbereiten
Die Messe richtet sich insbesondere an Entwicklungsleiter, Power-Design-Ingenieure, technische und Fertigungsleiter sowie Entwicklungsingenieure, Qualitätsmanager und technische Einkäufer. Angesprochen werden unter anderem Unternehmen aus Automatisierung und Robotik, Maschinenbau, Automotive, Energie- und Umwelttechnik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit sowie Medizintechnik. Die konsequente regionale Ausrichtung reduziert Reise- und Rechercheaufwand für Besucher:
Konkrete Antworten statt langer Recherchewege
Das Messekonzept stellt Produkte und konkrete Gespräche in den Mittelpunkt. Moderiertes Matching, thematische Guided Tours und Hands-on-Sessions sollen helfen, passende Lösungen schneller zu identifizieren und gezielt mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen. Je eine Keynote pro Messetag beleuchtet übergreifende Markt- und Investitionsfragen. Kompakte Ausstellungsflächen reduzieren den Aufwand für Aussteller; die Lead-Erfassung ist integriert. Für die Premiere in Augsburg plant die VCG mit 80 bis 90 Ausstellern und rund 1.000 Besuchern. Eine Beteiligung ist ab 2.950 Euro möglich; Grundstandbau, Lead-Erfassung und Catering sind im Preis enthalten.
Regionale Nähe mit europäischer Perspektive
Die POWER DESIGN DAYS sind als wiederkehrende regionale Fachmessereihe angelegt. Nach Augsburg sind für 2028 die PDD in Dresden, im selben Jahr die Ausweitung in die Niederlande, nach Polen und Italien geplant. Die Messen ergänzen den etablierten Fachkongress Power of Electronics, der mit einem hochkarätigen Fachprogramm weiterhin in Würzburg stattfinden wird. So soll ein Netzwerk fachlich fokussierter Veranstaltungen in den jeweiligen Industrieclustern entstehen – mit kurzen Wegen für die Besucher und klar definierten Zielgruppen für die Aussteller.
Fachmedienkompetenz trifft persönlichen Austausch
Ein wichtiger Baustein ist die Verbindung zur Fachmedienmarke ELEKTRONIKPRAXIS. Ihre redaktionelle Marktkenntnis, etablierten Kontakte und Kommunikationskanäle unterstützen die Ansprache der relevanten Engineering-Communities. Damit verbindet die VCG zwei Formen des Marktzugangs: persönliche Begegnungen an zwei Messetagen und kontinuierliche Sichtbarkeit im fachlichen Umfeld über das Jahr hinweg.
Weitere Informationen zur Veranstaltung: www.powerdesigndays.de.