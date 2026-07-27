Neuer Fachkongress für die industrielle Energieversorgung
Der INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT bringt Industrie und Energiewirtschaft zusammen: am 8. Dezember 2026 im Vogel Convention Center in Würzburg.
Der INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT kombiniert strategische Perspektiven mit konkreten Praxisbeispielen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Energieversorgung und -beschaffung, erneuerbare Energien, Elektrifizierung industrieller Prozesse, Energiespeicherung, Netzinfrastruktur und Dekarbonisierung.
„Die Transformation der Industrie entscheidet sich auch an der Frage, wie Unternehmen ihre Energieversorgung künftig gestalten. Dafür braucht es den Austausch zwischen Industrie, Energieversorgern und Technologieanbietern. Genau diesen Dialog wollen wir mit dem INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT fördern“, sagt Ute Drescher, Chefredakteurin elektrotechnik Automatisierung.
Der INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT richtet sich insbesondere an Geschäftsführer, Energieverantwortliche, Nachhaltigkeits- und Produktionsleiter und Fach- und Führungskräfte aus Industrieunternehmen. Energieversorger, Technologieanbieter, Berater, Verbände und politische Entscheidungsträger sind eingeladen, ihr Know-how einzubringen. Die Veranstalter erwarten rund 150 Teilnehmer.
Frühbucherticket bis 15. September
Bis zum 15. September ist ein Frühbucherticket für 330 Euro erhältlich. Der reguläre Ticketpreis beträgt anschließend 430 Euro. Die Teilnahme am Netzwerkabend am 7. Dezember kostet 69 Euro.
Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter: Industrial Energy Summit | 8.12.2026 in Würzburg