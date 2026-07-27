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Neuer Fachkongress für die industrielle Energieversorgung

Der INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT bringt Industrie und Energiewirtschaft zusammen: am 8. Dezember 2026 im Vogel Convention Center in Würzburg.

(lifePR) (Würzburg, )
Die künftige Energienutzung von Industrieunternehmen ist ein entscheidender Faktor für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Mit dem INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT schafft die Vogel Communications Group eine Plattform für die entscheidenden Fragen zur Energieversorgung in der Industrie. Das Event vernetzt Entscheiderinnen und Entscheider aus Industrie, Energiewirtschaft und Technologie, um Konzepte für eine sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung vorzustellen, zu diskutieren und zu erarbeiten. Veranstalter sind die Medienmarken Automobil Industrie, MM MaschinenMarkt und elektrotechnik Automatisierung.

Der INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT kombiniert strategische Perspektiven mit konkreten Praxisbeispielen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Energieversorgung und -beschaffung, erneuerbare Energien, Elektrifizierung industrieller Prozesse, Energiespeicherung, Netzinfrastruktur und Dekarbonisierung.

„Die Transformation der Industrie entscheidet sich auch an der Frage, wie Unternehmen ihre Energieversorgung künftig gestalten. Dafür braucht es den Austausch zwischen Industrie, Energieversorgern und Technologieanbietern. Genau diesen Dialog wollen wir mit dem INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT fördern“, sagt Ute Drescher, Chefredakteurin elektrotechnik Automatisierung.

Der INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT richtet sich insbesondere an Geschäftsführer, Energieverantwortliche, Nachhaltigkeits- und Produktionsleiter und Fach- und Führungskräfte aus Industrieunternehmen. Energieversorger, Technologieanbieter, Berater, Verbände und politische Entscheidungsträger sind eingeladen, ihr Know-how einzubringen. Die Veranstalter erwarten rund 150 Teilnehmer.

Frühbucherticket bis 15. September

Bis zum 15. September ist ein Frühbucherticket für 330 Euro erhältlich. Der reguläre Ticketpreis beträgt anschließend 430 Euro. Die Teilnahme am Netzwerkabend am 7. Dezember kostet 69 Euro.

Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter: Industrial Energy Summit | 8.12.2026 in Würzburg

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

Vogel Communications Group (VCG) ist mit 920 Mitarbeiter:innen und rund 120 Mio. Euro Umsatz ein führender Anbieter von B2B-Kommunikation und Fachinformation. Die internationale Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum an 11 Standorten vertreten, darüber hinaus auch weltweit mit Lizenzpartnern und Schwerpunkt China. Die VCG bietet ein gruppeneigenes Agenturnetzwerk aus 9 Kommunikationsagenturen und Service-Unternehmen. Sie ist mit rund 110 Fachmedien in den 5 Wirtschaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation/Marketing verankert. Die VCG bietet für professionelle und erfolgreiche Unternehmenskommunikation 250+ Services, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300 + Business-Events pro Jahr und Zielgruppenzugang in rund 25 Branchen.

"Wir machen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher – national und international!"

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