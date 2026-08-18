Neue Wireless Solutions Fair schafft Orientierung bei industrieller Funktechnik

5G, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy und weitere Funktechnologien eröffnen der Industrie neue Möglichkeiten für vernetzte Produktion, Logistik und Infrastruktur. Gleichzeitig wird die Entscheidung, welche Technologie für welchen Anwendungsfall geeignet ist, zunehmend komplex. Mit derschafft Vogel Event Solutions im September 2027 in Nürnberg eine neue branchen- und technologieübergreifende Plattform für industrielle Funktechnik.Während bestehende Veranstaltungen häufig einzelne Technologien, Branchen oder Anwendungen in den Mittelpunkt stellen, verfolgt die Wireless Solutions Fair einen vergleichenden Ansatz. Anbieter, Integratoren, Netzbetreiber, Plattformanbieter und industrielle Anwender kommen zusammen, um Technologien, konkrete Use Cases und Implementierungsstrategien gegenüberzustellen und einzuordnen.Im Zentrum steht dabei die Frage, die viele Unternehmen aktuell beschäftigt: Welche Wireless-Lösung bietet für die jeweilige industrielle Anwendung den größten Nutzen? Die WSF setzt deshalb gezielt auf Vergleichbarkeit, Praxisbezug und den direkten Austausch zwischen Technologieanbietern und Anwendern.„Industrielle Funktechnik entwickelt sich derzeit mit einem enormen Tempo. Gleichzeitig wächst in vielen Unternehmen der Bedarf nach Orientierung: Welche Technologie eignet sich für welchen Anwendungsfall, wie lassen sich Lösungen sinnvoll integrieren und welche Investitionen sind langfristig tragfähig? Genau hier setzt die Wireless Solutions Fair an. Wir bringen Technologien und praktische Erfahrungen an einem Ort zusammen und schaffen damit eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die vernetzte Industrie“, sagtDie Wireless Solutions Fair richtet sich insbesondere an Entscheider aus Produktion und Instandhaltung, technische Verantwortliche aus Forschung und Entwicklung sowie IT- und Netzwerk-Spezialisten. Im Fokus stehen unter anderem Unternehmen aus Telekommunikation, Automobilindustrie, Energieversorgung, Transport und Logistik sowie Medizintechnik und weiteren Branchen, in denen drahtlose Vernetzung zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor wird.Mit ihrem branchenübergreifenden Ansatz soll die WSF den Austausch zwischen unterschiedlichen industriellen Anwendungsfeldern fördern. Unternehmen erhalten die Möglichkeit, Lösungsansätze zu vergleichen, Erfahrungen aus realen Anwendungen einzuordnen und daraus konkrete Strategien für ihre eigene Wireless-Infrastruktur abzuleiten.Die. Weitere Informationen zu Programm, Ausstellern und Anmeldung werden auf der Veranstaltungswebsite veröffentlicht.