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Nachhaltige Lacksysteme fundiert bewerten und gezielt einsetzen

Neues Fachbuch verbindet ökologische Bewertungsmethoden mit Praxiswissen für die gesamte Beschichtungskette

(lifePR) (Würzburg, )
Welche Rohstoffe, Verfahren und Beschichtungssysteme bieten einen messbaren ökologischen Nutzen? Und wie lässt sich dieser belastbar nachweisen und kommunizieren? Das neue Fachbuch „Nachhaltige Lacksysteme“ der Vogel Communications Group vermittelt das notwendige Wissen, um Farben und Lacke über ihren gesamten Lebensweg hinweg zu beurteilen.

Das Buch verbindet ökologische Bewertungsmethoden wie Carbon Footprint und Life Cycle Analysis mit anwendungsnahem Fachwissen zu Rohstoffen, Herstellung und Applikation. Auch Entlackung, Recycling und Kreislaufwirtschaft werden ausführlich behandelt. Leserinnen und Leser erhalten eine fundierte Grundlage, um nachhaltigere Lacksysteme auszuwählen, Prozesse zu optimieren und ökologische Vorteile nachvollziehbar zu belegen.

Im Unterschied zu Publikationen, die einzelne Materialien oder Technologien isoliert betrachten, nimmt das Fachbuch die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick. Es zeigt, dass die Nachhaltigkeit eines Lacksystems nicht allein von biobasierten Rohstoffen oder einem reduzierten Lösemittelanteil abhängt. Ebenso entscheidend sind der Energiebedarf bei Herstellung und Trocknung, der Auftragswirkungsgrad, die Rückgewinnung von Materialien sowie die spätere Entlackung und Verwertung beschichteter Bauteile.

Ein eigener Schwerpunkt liegt auf der Bewertung ökologischer Nachhaltigkeit. Das Autorenteam erläutert geeignete Strategien und Kennzahlen und zeigt, wie Unternehmen Nachhaltigkeitsaussagen fachlich absichern und glaubwürdig kommunizieren können.


Aus dem Inhalt
  • Was bedeutet Nachhaltigkeit und wie wird sie bewertet?
  • Bestandteile von nachhaltigen Farben und Lacken
  • Energieeffiziente Herstellung von Farben und Lacken
  • Energieeffiziente Auftragssysteme und materialschonende Lackierung
  • Entlackung und Kreislaufwirtschaft
Das Fachbuch richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Farben-, Lack- und Beschichtungsindustrie. Angesprochen sind insbesondere Entwickler, Verfahrens- und Produktionsingenieure, Verantwortliche für Lackier- und Oberflächentechnik sowie Fachleute aus Nachhaltigkeitsmanagement und Qualitätssicherung. Auch Anlagenplaner, technische Entscheider, Studierende und Forschende erhalten einen kompakten Überblick über den aktuellen Stand nachhaltiger Lacksysteme.

Buchdetails:
Nachhaltige Lacksysteme
1. Auflage, 2027
159 Seiten
Preis: 49,80 EUR
ISBN: 978-3-8343-3558-6
E-Book ISBN: 978-3-8343-6338-1
Autoren: Felipe Wolff Fabris, Natascha Kuhl, André Nogowski

Das Buch kann hier versandkostenfrei bestellt werden – auch als eBook zum Download.

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