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Künstliche Intelligenz in der Produktentwicklung gezielt einsetzen

Praxisnahes Fachbuch zeigt, wie KI im Engineering echten Mehrwert schafft

(lifePR) (Würzburg, )
Künstliche Intelligenz ist auch im Engineering längst angekommen. Doch wie bringt sie die Produktentwicklung wirklich weiter? Durch Chatbot-Antworten oder über datengetriebene Modelle für Simulation und Prozessoptimierung?

Das Fachbuch „KI in der Produktentwicklung – Technologie, Praxiswissen und Anwendung“ zeigt, anhand von konkreten Beispielen, wie sich die KI in Entwicklungsprozesse mit sichtbarem Nutzen für Entwicklungs- und Simulationsprozesse einbinden lässt.

Im Gegensatz zu vielen allgemeinen KI-Publikationen richtet sich das Buch gezielt an die Produktentwicklung. Es unterscheidet zwischen alltäglichen KI-Anwendungen durch Sprachmodelle und den Methoden, die für konkrete Aufgaben im Engineering entscheidende Lösungen bringen. Im Mittelpunkt steht die numerische, datengetriebene KI, die physikalische Gesetzmäßigkeiten interpretiert, Simulationsaufwände minimiert und die Effizienz im gesamten Produktentstehungsprozess steigern kann.

Das Buch verknüpft technologische Grundlagen mit Anwendungsfällen aus der gesamten Produktentwicklung, von der Anforderungserhebung über Design und Simulation bis hin zu Produktion und Betrieb. Es beschreibt die Möglichkeiten, benennt aber ebenso typische Hürden und Grenzen.

Aus dem Inhalt
  • Technologie: Zauberei oder doch nur Rechenkunst? Was wirklich hinter KI steckt!
  • Daten: Mehr ist nicht immer besser! Die Wahrheit über Daten.
  • Anwendungsbeispiele: Klingt gut, aber bringt‘s auch was? KI-Einsatzbereiche für die Simulation!
  • Implementierung: So wird KI Teil des Teams!
  • Mensch & KI: Konkurrenz oder doch eher Partner?
Der Fokus liegt auf der Umsetzbarkeit im Unternehmen. Leser erfahren, wie KI-Projekte gestartet, bewertet und in den Betrieb überführt werden, einschließlich organisatorischer, technischer und regulatorischer Fragen.

Die Inhalte richten sich an Ingenieure, Entwickler, technische Projektleiter und Entscheider in Industrieunternehmen, die KI in der Produktentwicklung gezielt einsetzen wollen.

Buchdetails:
KI in der Produktentwicklung – Technologie, Praxiswissen und Anwendung
1. Auflage, 2026
ca. 226 Seiten
Preis: 39,80 EUR
ISBN: 978-3-8343-3590-6
E-Book ISBN: 978-3-8343-6352-7
Autoren: Dr.-Ing. Alexander Seidel, Dr.-Ing. Kevin Cremanns, Josef A. Overberg

Das Buch kann hier versandkostenfrei bestellt werden – auch als eBook.

Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de.

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

Vogel Communications Group (VCG) ist mit 920 Mitarbeiter:innen und rund 120 Mio. Euro Umsatz ein führender Anbieter von B2B-Kommunikation und Fachinformation. Die internationale Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum an 11 Standorten vertreten, darüber hinaus auch weltweit mit Lizenzpartnern und Schwerpunkt China. Die VCG bietet ein gruppeneigenes Agenturnetzwerk aus 9 Kommunikationsagenturen und Service-Unternehmen. Sie ist mit rund 110 Fachmedien in den 5 Wirtschaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation/Marketing verankert. Die VCG bietet für professionelle und erfolgreiche Unternehmenskommunikation 250+ Services, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300 + Business-Events pro Jahr und Zielgruppenzugang in rund 25 Branchen.

"Wir machen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher – national und international!"

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