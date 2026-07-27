Künstliche Intelligenz in der Produktentwicklung gezielt einsetzen

Das Fachbuch „KI in der Produktentwicklung – Technologie, Praxiswissen und Anwendung“ zeigt, anhand von konkreten Beispielen, wie sich die KI in Entwicklungsprozesse mit sichtbarem Nutzen für Entwicklungs- und Simulationsprozesse einbinden lässt.
Im Gegensatz zu vielen allgemeinen KI-Publikationen richtet sich das Buch gezielt an die Produktentwicklung. Es unterscheidet zwischen alltäglichen KI-Anwendungen durch Sprachmodelle und den Methoden, die für konkrete Aufgaben im Engineering entscheidende Lösungen bringen. Im Mittelpunkt steht die numerische, datengetriebene KI, die physikalische Gesetzmäßigkeiten interpretiert, Simulationsaufwände minimiert und die Effizienz im gesamten Produktentstehungsprozess steigern kann.
Das Buch verknüpft technologische Grundlagen mit Anwendungsfällen aus der gesamten Produktentwicklung, von der Anforderungserhebung über Design und Simulation bis hin zu Produktion und Betrieb. Es beschreibt die Möglichkeiten, benennt aber ebenso typische Hürden und Grenzen.
Aus dem Inhalt
- Technologie: Zauberei oder doch nur Rechenkunst? Was wirklich hinter KI steckt!
- Daten: Mehr ist nicht immer besser! Die Wahrheit über Daten.
- Anwendungsbeispiele: Klingt gut, aber bringt‘s auch was? KI-Einsatzbereiche für die Simulation!
- Implementierung: So wird KI Teil des Teams!
- Mensch & KI: Konkurrenz oder doch eher Partner?
Die Inhalte richten sich an Ingenieure, Entwickler, technische Projektleiter und Entscheider in Industrieunternehmen, die KI in der Produktentwicklung gezielt einsetzen wollen.
Buchdetails:
KI in der Produktentwicklung – Technologie, Praxiswissen und Anwendung
1. Auflage, 2026
ca. 226 Seiten
Preis: 39,80 EUR
ISBN: 978-3-8343-3590-6
E-Book ISBN: 978-3-8343-6352-7
Autoren: Dr.-Ing. Alexander Seidel, Dr.-Ing. Kevin Cremanns, Josef A. Overberg
Das Buch kann hier versandkostenfrei bestellt werden – auch als eBook.
Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de.