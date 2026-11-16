Deshalb bringt der Industrial Energy Summit am 8. Dezember 2026 Industrie, Energiewirtschaft und Technologie zusammen. Auf der Agenda stehen Energiebeschaffung, Speicher, Elektrifizierung und Effizienzstrategien.



Wie können Industrieunternehmen ihre Energieversorgung wirtschaftlich, sicher und zukunftsfähig aufstellen? Antworten darauf gibt der INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT am 8. Dezember 2026 im Vogel Convention Center in Würzburg. Das Programm spiegelt einige der spannendsten Themen der Branche wider und verbindet Fachvorträge mit Breakout-Sessions und Workshops.



„Die Energieversorgung ist längst ein Wettbewerbsfaktor für die Industrie. Der Summit zeigt, wie Unternehmen Beschaffung, Effizienz und Flexibilität zusammendenken können – und bietet konkrete Impulse, um die eigene Energieversorgung zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Ute Drescher, Chefredakteurin elektrotechnikAUTOMATISIERUNG.



Den Auftakt bildet die Keynote von Dr. Tim Meyer von 3EPunkt: „Energieversorgung 2035 – Wie bleibt die deutsche Industrie wettbewerbsfähig?“ Er zeigt, warum Energie in Deutschland teurer ist als andernorts und welche Reformen die Industrie jetzt braucht.



Im Anschluss zeigt Joachim Seidl von Siemens in der zweiten Keynote des Tages die Bedeutung von Gleichstrom für die Energieversorgung und -nutzung auf: „Die Gleichstromrevolution: Mehr Effizienz für Industrie und Infrastruktur und der Turbo für die Energiewende“.



Das weitere Programm thematisiert Herausforderungen und liefert konkrete Lösungsansätze für Unternehmen. Dazu zählen strukturierte Energiebeschaffung in volatilen Märkten, Batteriespeicher als Alternative zum Netzausbau sowie die Nutzung von Flexibilität bei der Elektrifizierung. Auch neue Anforderungen beim Bau von Rechenzentren und digitale Engineering-Tools stehen auf der Agenda.



Breakout-Sessions vertiefen Themen wie Energieerzeugung und -speicherung sowie den effizienten Energieeinsatz. In den Workshops am Nachmittag beschäftigen sich die Teilnehmenden unter anderem mit intelligenter Energiebeschaffung, der Entwicklung einer eigenen Energiestrategie sowie mit Multiphysik-Simulation für die Energietechnik.



Bereits am Vorabend findet in der REISERS Genussmanufaktur in der Würzburger Innenstadt ein Networking-Event statt. Bei feinem Essen und leckeren Getränken stimmen sich die Teilnehmenden auf die Veranstaltung am Folgetag ein und tauschen sich mit anderen Entscheidern der Branche aus.



Der INDUSTRIAL ENERGY SUMMIT richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Industrieunternehmen sowie an Vertreterinnen und Vertreter der Energiewirtschaft und Technologiebranche. Veranstaltet wird der Kongress von den Vogel-Medienmarken MM MaschinenMarkt, elektrotechnik AUTOMATISIERUNG und Automobil Industrie.



Das Teilnehmerticket zur Veranstaltung kostet 430 Euro. Die Teilnahme am Netzwerkabend am 7. Dezember kann für 69 Euro hinzugebucht werden.



Das vollständige Programm und Informationen zur Anmeldung gibt es unter industrial-energy-summit.de/programm.

(lifePR) (