CABLE & CONNECT DAY: Neue regionale Fachmesse stärkt Lieferantenkontakte in der Verbindungstechnik
Premiere am 7. Oktober 2027 in Bad Salzuflen – konkrete Verbindungslösungen und Lieferkontakte direkt in der Industrieregion
Im Mittelpunkt stehen Kabelverarbeitung, Anschlusstechnik und Schaltschrankbau. Die eintägige Messe richtet sich an Fach- und Entscheidungsverantwortliche aus Konstruktion, Entwicklung, Produktion, Fertigungsplanung und technischem Einkauf. Wer für eine neue Anlage, eine bestehende Fertigung oder ein Beschaffungsprojekt geeignete Komponenten und Verfahren sucht, kann vor Ort Produkte vergleichen, technische Anforderungen direkt mit Anbietern besprechen und passende Kontakte knüpfen – ohne zuvor zahlreiche Einzelrecherchen und Termine organisieren zu müssen.
Auch für Beschaffungsentscheidungen bietet der regionale Ansatz einen konkreten Mehrwert: Besucher können alternative Lieferanten und Bezugsquellen kennenlernen, Optionen für Second Sourcing ausloten und Kontakte für den Aufbau regionaler Lieferketten schaffen. Fragen zu Produktfit, Verarbeitung, Qualität und Verfügbarkeit lassen sich im persönlichen Gespräch frühzeitig eingrenzen. Die Messe soll so die Vorbereitung technischer und kaufmännischer Entscheidungen erleichtern, bereits beim Entwicklungsprozess, aber auch für die laufende Produktion.
Regionale Nähe trifft auf fachliche Spezialisierung
Der CABLE & CONNECT DAY setzt auf Standorte in unmittelbarer Nähe industrieller Anwendercluster. Die erste Veranstaltung in Bad Salzuflen erschließt mit Ostwestfalen-Lippe eine Region mit zahlreichen Unternehmen aus Maschinenbau, Automatisierung und Elektrotechnik. Kurze Wege machen den Messebesuch auch bei eng getakteten Projekt- und Produktionsabläufen attraktiv: In wenigen Stunden und für alle Beteiligten konzentriert auf einen Tag, können Besucher mehrere potenzielle Partner und konkrete Lösungsansätze kennenlernen.
„Industrie funktioniert über Wissen, Vertrauen und persönliche Beziehungen. Mit dem CABLE & CONNECT DAY bringen wir diese drei Faktoren genau dorthin, wo industrielle Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden“, sagt Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group. „Wir entwickeln unser Veranstaltungsgeschäft konsequent entlang der Bedürfnisse unserer Kunden weiter. Dabei geht es nicht darum, möglichst große Formate zu schaffen, sondern die richtigen Menschen zu den richtigen Themen zusammenzubringen.“
Ein Messetag mit klarem Fokus auf Produkte und Gespräche
Auch organisatorisch verfolgt die neue Fachmessereihe einen kompakten Ansatz. Einfache Ausstellerpräsentationen im Tabletop-Stil reduzieren den Aufwand und rücken Produkte, Anwendungen und persönliche Gespräche in den Mittelpunkt. Ergänzend zur Ausstellung sind praxisorientierte Hands-on-Sessions und Live-Präsentationen vorgesehen. Damit können Fachbesucher technische Details nicht nur recherchieren, sondern unmittelbar an Beispielen diskutieren. Ein integriertes Leadtracking unterstützt Aussteller bei der Nachbereitung ihrer Kontakte.
Für die Premiere rechnen die Veranstalter mit rund 70 bis 80 Ausstellern und 800 bis 1.000 Fachbesuchern.
Fachmedienreichweite und persönliche Begegnung verbinden
Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die enge Verzahnung mit der Fachmedienmarke ELEKTRONIKPRAXIS. Die etablierte Plattform bringt ihre Marktkenntnis, Branchenkontakte und Kommunikationskanäle in die Veranstaltungsreihe ein. So verbindet die VCG persönliche Begegnungen mit einer kontinuierlichen Ansprache relevanter Fachcommunities.
Mit dem CABLE & CONNECT DAY erweitert die VCG zugleich ihr bestehendes Angebot an Fachkongressen und Branchenveranstaltungen im Elektronikumfeld. Während Kongresse wie der Anwenderkongress Steckverbinder in Würzburg dem vertieften fachlichen Austausch dienen, stellt die neue Regionalmesse die unmittelbare Produktpräsentation und den direkten Kontakt zwischen Anbietern und Anwendern in den Vordergrund.
Expansion in Deutschland und Europa ab 2028 geplant
Nach der Premiere in Bad Salzuflen soll der CABLE & CONNECT DAY zu einer regionalen Fachmessereihe mit mehreren Standorten entwickelt werden. Für 2028 sind weitere Veranstaltungen in deutschen Industrieregionen sowie eine internationale Expansion in europäische Märkte vorgesehen.
Mit diesem Ansatz stärkt die Vogel Communications Group ihre Position als Kommunikations- und Vernetzungspartner der Industrie. Das neue Format ergänzt bestehende Fachmedien, digitale Plattformen und Veranstaltungen um einen weiteren Zugang zu spezialisierten industriellen Zielgruppen.
Weitere Informationen zur Veranstaltung: www.cableconnectday.de