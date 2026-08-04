Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1069114

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Max-Planck-Str. 7/9 97082 Würzburg, Deutschland http://www.vogel.de
Ansprechpartner:in Herr Tim Bartl +49 160 96923786
Logo der Firma Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

AdditivX macht additive Fertigung zum strategischen Werkzeug der Industrie

Neue Fachtagung von PlastXnow und SKZ verbindet Produktion, Ersatzteilmanagement und resiliente Lieferketten

(lifePR) (Würzburg, )
Additive Fertigung entwickelt sich vom spezialisierten Produktionsverfahren zum strategischen Instrument für Industrieunternehmen. Kunststoff- und Metall-3D-Druck ermöglichen es, Ersatzteile bedarfsgerecht bereitzustellen, Lieferketten widerstandsfähiger zu gestalten und Produktionsprozesse flexibler auszurichten. Mit der neuen Fachtagung AdditivX schaffen PlastXnow, eine Marke des WIN-Verlags innerhalb der Vogel Communications Group, und das SKZ – Das Kunststoff-Zentrum eine gemeinsame Plattform für diesen Wandel.

Am 22. September 2026 bringt AdditivX Fach- und Führungskräfte aus Produktion, Entwicklung, Instandhaltung, Einkauf, Service und Supply Chain Management in der SKZ-Modellfabrik in Würzburg zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie additive Fertigung wirtschaftlich sinnvoll in bestehende Produktions- und Instandhaltungsstrukturen integriert werden kann.

„Industrieunternehmen benötigen heute mehr als Informationen über neue Technologien. Sie brauchen konkrete Orientierung, belastbare Praxisbeispiele und den direkten Austausch mit Menschen, die Transformation bereits umsetzen“, sagt Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group. „AdditivX verbindet genau diese Ebenen. Die Veranstaltung macht technologisches Wissen unmittelbar nutzbar und zeigt, welchen Beitrag additive Fertigung zu resilienteren Lieferketten, höherer Flexibilität und neuen industriellen Geschäftsmodellen leisten kann.“

Praxiswissen aus Industrie und Forschung

Das Programm verbindet strategische Fragestellungen mit konkreten Anwendungen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehören digitale Ersatzteillager, dezentrale Produktion, Hochleistungswerkstoffe, Wirtschaftlichkeit, Product Compliance und Produkthaftung.

Zu den Höhepunkten zählt die Keynote „Additive Transformation @ Daimler Truck & Buses“ von Ralf Anderhofstadt, Daimler Truck AG – Daimler Buses GmbH. Dr.-Ing. Bastian Gaedike von der Malping GmbH zeigt, welche material- und prozesstechnischen Anforderungen Hochleistungswerkstoffe erfüllen müssen, damit aus einem Prototyp eine belastbare Ersatzteillösung für den industriellen Einsatz wird.

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit digitalen Ersatzteillagern, dem wirtschaftlichen Einsatz additiver Verfahren und aktuellen Entwicklungen aus Forschung und Anwendung.

„Die Diskussion über additive Fertigung ist erwachsen geworden. Es geht nicht mehr darum, ob die Technologie grundsätzlich funktioniert, sondern wo sie Unternehmen einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen bietet“, sagt Stefan Lenz, Chefredakteur von PlastXnow und Moderator der AdditivX. „Wir zeigen konkrete Anwendungen, benennen aber auch technische, wirtschaftliche und regulatorische Voraussetzungen. Genau diese Verbindung macht AdditivX für Entscheider relevant.“

Einblicke in die industrielle Anwendung

Neben den Fachvorträgen setzt AdditivX auf persönlichen Austausch und Vernetzung. Anwender, Entwickler, Maschinenhersteller, Materialexperten und Wissenschaftler diskutieren gemeinsam, wie additive Verfahren sinnvoll in industrielle Abläufe integriert werden können.

Ein weiterer Programmhöhepunkt sind geführte Rundgänge durch die Technika und Labore des SKZ. Die Teilnehmenden erhalten dort Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte, moderne Anlagentechnik und konkrete industrielle Anwendungen.

Mit AdditivX erweitert die Vogel Communications Group gemeinsam mit dem SKZ ihr Angebot an spezialisierten B2B-Veranstaltungen. Die neue Plattform verbindet die Branchenexpertise und Reichweite von PlastXnow mit der Forschungs-, Prüf- und Weiterbildungskompetenz des SKZ.

Veranstaltungsinformationen

AdditivX – Additive Fertigung als Werkzeug für Supply Chain, Produktion und Service
  • Datum: 22. September 2026
  • Veranstaltungsort: SKZ-Modellfabrik, Würzburg
  • Zielgruppen: Entscheider und Verantwortliche aus Produktion, Entwicklung, Instandhaltung, Ersatzteilmanagement, Einkauf, Service und Supply Chain Management
Weitere Informationen und Tickets: www.additivx.de

Website Promotion

Website Promotion

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

Vogel Communications Group (VCG) ist mit 920 Mitarbeiter:innen und rund 120 Mio. Euro Umsatz ein führender Anbieter von B2B-Kommunikation und Fachinformation. Die internationale Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum an 11 Stand-orten vertreten, darüber hinaus auch weltweit mit Lizenzpartnern und Schwerpunkt China. Die VCG bietet ein gruppeneigenes Agenturnetzwerk aus 9 Kommunikations-agenturen und Service-Unternehmen. Sie ist mit rund 110 Fachmedien in den 5 Wirt-schaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation/Marketing verankert. Die VCG bie-tet für professionelle und erfolgreiche Unternehmenskommunikation 250+ Services, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300 + Business-Events pro Jahr und Zielgruppenzugang in rund 25 Branchen.

Der WIN-Verlag ist Teil der Vogel Communications Group. Mit PlastXnow betreibt er ein Fachportal für die Kunststoffindustrie, das aktuelle Entwicklungen, Technologien und Anwendungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einordnet.

Wir machen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher – national und international!

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.