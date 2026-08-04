AdditivX macht additive Fertigung zum strategischen Werkzeug der Industrie

Am 22. September 2026 bringt AdditivX Fach- und Führungskräfte aus Produktion, Entwicklung, Instandhaltung, Einkauf, Service und Supply Chain Management in der SKZ-Modellfabrik in Würzburg zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie additive Fertigung wirtschaftlich sinnvoll in bestehende Produktions- und Instandhaltungsstrukturen integriert werden kann.
„Industrieunternehmen benötigen heute mehr als Informationen über neue Technologien. Sie brauchen konkrete Orientierung, belastbare Praxisbeispiele und den direkten Austausch mit Menschen, die Transformation bereits umsetzen“, sagt Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group. „AdditivX verbindet genau diese Ebenen. Die Veranstaltung macht technologisches Wissen unmittelbar nutzbar und zeigt, welchen Beitrag additive Fertigung zu resilienteren Lieferketten, höherer Flexibilität und neuen industriellen Geschäftsmodellen leisten kann.“
Praxiswissen aus Industrie und Forschung
Das Programm verbindet strategische Fragestellungen mit konkreten Anwendungen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehören digitale Ersatzteillager, dezentrale Produktion, Hochleistungswerkstoffe, Wirtschaftlichkeit, Product Compliance und Produkthaftung.
Zu den Höhepunkten zählt die Keynote „Additive Transformation @ Daimler Truck & Buses“ von Ralf Anderhofstadt, Daimler Truck AG – Daimler Buses GmbH. Dr.-Ing. Bastian Gaedike von der Malping GmbH zeigt, welche material- und prozesstechnischen Anforderungen Hochleistungswerkstoffe erfüllen müssen, damit aus einem Prototyp eine belastbare Ersatzteillösung für den industriellen Einsatz wird.
Weitere Beiträge beschäftigen sich mit digitalen Ersatzteillagern, dem wirtschaftlichen Einsatz additiver Verfahren und aktuellen Entwicklungen aus Forschung und Anwendung.
„Die Diskussion über additive Fertigung ist erwachsen geworden. Es geht nicht mehr darum, ob die Technologie grundsätzlich funktioniert, sondern wo sie Unternehmen einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen bietet“, sagt Stefan Lenz, Chefredakteur von PlastXnow und Moderator der AdditivX. „Wir zeigen konkrete Anwendungen, benennen aber auch technische, wirtschaftliche und regulatorische Voraussetzungen. Genau diese Verbindung macht AdditivX für Entscheider relevant.“
Einblicke in die industrielle Anwendung
Neben den Fachvorträgen setzt AdditivX auf persönlichen Austausch und Vernetzung. Anwender, Entwickler, Maschinenhersteller, Materialexperten und Wissenschaftler diskutieren gemeinsam, wie additive Verfahren sinnvoll in industrielle Abläufe integriert werden können.
Ein weiterer Programmhöhepunkt sind geführte Rundgänge durch die Technika und Labore des SKZ. Die Teilnehmenden erhalten dort Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte, moderne Anlagentechnik und konkrete industrielle Anwendungen.
Mit AdditivX erweitert die Vogel Communications Group gemeinsam mit dem SKZ ihr Angebot an spezialisierten B2B-Veranstaltungen. Die neue Plattform verbindet die Branchenexpertise und Reichweite von PlastXnow mit der Forschungs-, Prüf- und Weiterbildungskompetenz des SKZ.
Veranstaltungsinformationen
AdditivX – Additive Fertigung als Werkzeug für Supply Chain, Produktion und Service
- Datum: 22. September 2026
- Veranstaltungsort: SKZ-Modellfabrik, Würzburg
- Zielgruppen: Entscheider und Verantwortliche aus Produktion, Entwicklung, Instandhaltung, Ersatzteilmanagement, Einkauf, Service und Supply Chain Management