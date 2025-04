VOGEL verstärkt Engagement für Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Diebegleitet zum zweiten Mal als Partner den, der zum 18. Mal stattfindet. Die VCG verstärkt ihr Engagement und unterstützt als Partner der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis für die. Bewerbungen sind mit besonders nachhaltigen Lösungen für den „DNP Produkte“ online bis 15.06.2025 möglich:„Wir wollen 50 Lösungen für eine bessere Zukunft auszeichnen und diese Ideen in die Wirtschaft tragen“, erläutert Matthias Bauer, CEO der VCG: „Mit unserem Engagement übernehmen wir die Mitverantwortung für eines der derzeit wichtigsten Unternehmensthemen und unterstützen den DNP mit unseren zahlreichen Branchenzugängen, gerade im deutschen Mittelstand.“„Die Welt steht vor beispiellosen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Nachhaltige Lösungen kämpfen um Priorität. Unternehmen, die mutig vorangehen, setzen starke Impulse für ihre Branche und die Gesellschaft. Ihrem Engagement gibt der DNP seit 18 Jahren Sichtbarkeit und Anerkennung. Dieser Mission bleiben wir verpflichtet“, sagt DNP-Initiator Stefan Schulze-Hausmann.Die Gewinner werden beim2025 in Düsseldorf ausgezeichnet. Die Veranstaltung zählt zu den wichtigsten Treffpunkten für Experten und Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Rund 3.000 Gäste diskutieren dort über strategische und fachliche Aspekte der Nachhaltigkeit.Der(DNP) ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in allen Sektoren. Mit vier Wettbewerben, über 1.300 Bewerbern und 3.000 Gästen bei den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Rahmen für die Verleihung ist der zweitägige DNP-Kongress in Düsseldorf, die meistbesuchte jährliche Kommunikationsplattform zu den Themen nachhaltiger Entwicklung.