Business-Events unter neuer Führung

Zum 1. April 2021 übernimmt Wolfgang Thiel (41) in der neu geschaffenen Funktion im Fachmedienbereich der Vogel Communications Group GmbH & Co. KG das Management der Business-Events in den Bereichen Automotive und Industrie. Thiel ist seit 01.03.2020 in der Unternehmensgruppe und war bisher als Manager Event Business für die Branchenevents mehrerer Medienmarken zuständig.



„Die Pandemie hat das Eventgeschäft vor die wohl bisher größte Herausforderung gestellt. Wir mussten mit vereinten Kräften, viel Flexibilität und leidenschaftlichem Einsatz in Höchstgeschwindigkeit Lösungen entwickeln, um das Geschäft nicht in Gänze zum Erliegen kommen zu lassen“, erläutert Wolfgang Thiel: „Nun gilt es, im Team mit den gewonnenen Erfahrungen und einer nachhaltigen Strategie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.“



„Wir glauben an eine spannende, neuartige und sehr erfolgreiche Zukunft im Eventgeschäft unserer Fachmedien – mit Live-Events ebenso wie mit digitalen und hybriden Formaten“, erläutert Ingo Mahl, Chief Product Officer der Vogel Communications Group: „Wolfgang Thiel bringt alles mit, um unser Event-Geschäft mit seinem Team heute und besonders in der Zeit nach den Corona-Einschränkungen erfolgreich weiterzuentwickeln!“

(lifePR) (