Vivior a développé un logiciel basé sur l'intelligence artificielle conçu pour l'analyse des activités des patients et la comparaison des données obtenues avec les spécifications de lentilles intraoculaires

La société Vivior a développé un logiciel permettant de reconnaître les activités des patients et de mettre en correspondance des données individuelles relatives au comportement visuel avec les lentilles intraoculaires disponibles. Ce logiciel se base sur une intelligence artificielle à la pointe de la technologie pour la reconnaissance des activités et l’optimisation du choix des lentilles pour le chirurgien ophtalmologiste.



Vivior est la première entreprise à parvenir à optimiser le processus du choix des lentilles en fonction de données objectives pour la chirurgie ophtalmologique. Les données collectées par les patients équipés du capteur de comportement visuel de Vivior sont utilisées pour la création d’un profil visuel personnel qui est ensuite comparé avec les lentilles intraoculaires (LIO) actuellement disponibles en chirurgie de la cataracte et réfractive. Pour ce faire, le logiciel de Vivior se base sur les mesures réalisées par le capteur de comportement visuel et fait appel à des réseaux neuronaux pour reconnaître les activités de chaque patient.



Cette année, Vivior lance son capteur de comportement visuel sur le marché et y inclut la dernière version de son logiciel.



Selon le professeur Jim Schwiegerling de l’Université de l’Arizona et membre du comité consultatif scientifique de Vivior : « Avec ce logiciel, Vivior est à même d’optimiser le processus de sélection des LIO et d’aider les chirurgiens à obtenir des résultats optimaux pour leurs patients. »



Robert J. Stevens, titulaire d’un Master en sciences, président du comité consultatif scientifique de Vivior et anciennement vice-président du département de R&D chirurgie d’Alcon, ajoute : « Le processus de sélection des lentilles s’appuie enfin sur des données objectives et des algorithmes hautement performants, ce qui favorise les réussites chirurgicales. »



Le comité consultatif scientifique de Vivior compte les membres suivants.



Robert J. Stevens, titulaire d’un Master en sciences, est actuellement directeur de la technologie chez CorneaGen Surgical. Anciennement vice-président du département R&D chirurgie d’Alcon, il a introduit plusieurs innovations dans le secteur, notamment un matériau exclusif de lentille intraoculaire, AcrySof, ainsi que des conceptions exclusives de lentilles, des systèmes viscoélastiques et des instruments conçus pour la chirurgie du segment antérieur et postérieur de l’œil.



Le professeur Jim Schwiegerling, titulaire d’un Doctorat, est maître de conférences au Collège des sciences optiques de l'Université de l'Arizona. Ses recherches comprennent la modélisation du système visuel par logiciel de tracé de rayons, l’analyse de la topographie cornéenne pour le dépistage des maladies et l’évaluation de l’acuité visuelle suite à la chirurgie, l’optimisation des techniques de chirurgie réfractive ainsi que le développement d’instruments ophtalmiques.



Titulaire d’un Master et d’un Doctorat de recherche, ainsi que du FRCOphth, Ian Flitcroft est chirurgien ophtalmologiste au Temple St Children’s Hospital de Dublin, professeur agrégé clinique d’ophtalmologie à la University College Dublin, et professeur adjoint en sciences de la vision à la Technological University de Dublin. Ayant travaillé pendant près de 20 ans dans le domaine de la myopie expérimentale, il est un défenseur de longue date de la prise en compte des implications de la myopie pour la santé publique ainsi que de la nécessité d’un contrôle actif de la myopie. Il est le chercheur principal dans le cadre de multiples essais de traitement de la myopie.



Titulaire d’un Doctorat en optométrie et d’un Master en administration des affaires, Dwight Akerman est un cadre spécialisé dans les soins de santé et reconnu à travers le monde. Il possède une longue expérience dans la stratégie commerciale, la gestion de la myopie, l’innovation, les affaires médicales, la gestion financière, la fusion et l’acquisition/le développement et les licences d’entreprise, le marketing médical, ainsi que la formation et la communication professionnelles. Actuellement, le docteur Akerman est le PDG de Global Visionary Consultants, LLC et le rédacteur en chef médical chez Review of Myopia Management.

