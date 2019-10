Pressemitteilung BoxID: 770483 (VIVIOR AG)

Le système Vivior est prêt pour le marché américain

Le système Vivior pour évaluer les besoins visuels et aider les professionnels de la vue à choisir la solution de correction optimale de vision a franchi une étape réglementaire importante aux États-Unis

Le système Vivior pour évaluer les besoins visuels et aider les professionnels de la vue à choisir la solution de correction optimale de vision a franchi une étape réglementaire importante aux États-Unis. L’entrée sur le marché visera principalement à aider les ophtalmologistes à choisir la correction des lentilles intraoculaires pour corriger la presbytie, et ce, sur une base de données des comportements visuels. En outre, Vivior s’apprête à préparer l'entrée sur le marché de ses lentilles de lunettes progressives personnalisées pour les optométristes et les opticiens.



Michael Mrochen, président du conseil d'administration de Vivior, déclare : « Nous sommes très heureux de la confirmation par la Food and Drug Administration des États-Unis quant à notre stratégie sur le plan réglementaire, confirmation qui nous permettra d'aider les patients et les chirurgiens sur le marché américain au cours des prochains mois. »



Paul Soye, membre du conseil d'administration de Vivior, ajoute : « Actuellement, les chirurgiens spécialisés dans la cataracte et la chirurgie réfractive, ainsi que les optométristes, s'appuient sur des informations personnelles relatives aux besoins visuels communiquées par les patients, que ce soit verbalement ou par écrit. Les informations fournies par ces enquêtes peuvent être trompeuses en raison de ce que l’on appelle en psychologie, le préjugé de mémoire. »



Pavel Zakharov, directeur de la technologie chez Vivior, explique : « Le Vivior Monitor est équipé de capteurs qui mesurent la distance, la lumière et la couleur ambiantes, d‘un accéléromètre, d‘un gyroscope et d‘un magnétomètre. Le Vivior Monitor ne comporte pas de caméra ni autres capteurs susceptibles de porter atteinte à la vie privée du patient ou d‘autres personnes. Les données enregistrées sont transférées sur le Cloud une fois que le dispositif a été rapporté pour traitement et analyse. Les données des capteurs sont converties en informations sur le comportement du patient grâce à des algorithmes d‘intelligence artificielle de pointe puis mises à la disposition du chirurgien sous forme de graphiques facilement compréhensibles. »



Vance Thomson, MD, membre du conseil médical de Vivior, ajoute : « Ce système fournit également au chirurgien un rapport sur le patient afin qu’il puisse l’instruire lors de la discussion de planification préopératoire. »

