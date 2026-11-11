19 Pflegefachpersonen feiern ihren Studien-Abschluss

19 Pflegefachpersonen haben ihr berufsbegleitendes Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen. Unter den Absolvent/-innen sind 18 Vitos Mitarbeitende. Bei einer Feierstunde in Gießen haben sie jetzt ihre Zeugnisse erhalten. Die Zeugnisse überreichten Marie-Luise Gaßmann, Institutsdirektorin des Studienzentrums Marburg der Steinbeis-Hochschule, und Jochen Schütz, Vitos Konzerngeschäftsführer Personal und Finanzen.



Mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche warten anspruchsvolle Aufgaben auf die frisch gebackenen Absolventinnen und Absolventen. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen: Ein Großteil arbeitet nach dem Studium weiterhin in der pflegerischen Praxis. „Unsere akademisierten Pflegefachpersonen können entscheidend dazu beitragen, die Pflege weiterzuentwickeln und sichern damit die Qualität der Behandlung für unsere Patientinnen und Patienten“, sagt Jochen Schütz.



Ein erweitertes Aufgabengebiet, mehr Verantwortung: Das macht den Pflegeberuf attraktiver, ist Schütz überzeugt. Damit die hoch qualifizierten Kräfte auch Zeit und Ressourcen haben, um ihrer neuen Rolle gerecht zu werden, sollen sie an anderer Stelle entlastet werden. Deshalb arbeitet Vitos derzeit an einem Konzept für gemischte Pflegeteams. Hochqualifizierte Pflegekräfte, Assistenzkräfte und examinierte Pflegefachpersonen sollen in diesen Teams zusammenarbeiten. „Wir setzen auf Mitarbeitende, die unterschiedliche Erfahrungen, Fähigkeiten und Qualifikationen einbringen, damit wir eine möglichst große Bandbreite an pflegerischer Kompetenz in den Teams haben“, schildert Jochen Schütz.



Und wie sieht das in der Praxis konkret aus? – Darauf ging Pflegedirektor Frank Voss vom Vitos Klinikum Weil-Lahn ein: „Akademisch qualifizierte Pflegekräfte arbeiten trotz ihres Studiums sehr nah an den Patientinnen und Patienten. Wenn es einen Bedarf gibt, in der Behandlung etwas umzustellen, können sie auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ein Konzept entwickeln und direkt in die psychiatrische Pflege einbringen. Das ist sehr wertvoll und hat sich in den vergangenen Jahren in unseren Kliniken gut etabliert.“



Prämierte Abschlussarbeiten



Der Nutzen für die Praxis ist Vitos besonders wichtig. So wurden bei der Feier in Gießen dann auch die drei Bachelor-Arbeiten prämiert, die einen besonders hohen Praxisnutzen haben: Anatoli Neumann (Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bad Emstal) untersuchte, wie Rückfälle von Menschen mit einer Suchterkrankung systematisch aufgearbeitet werden können, um erneute Rückfälle zu vermeiden. Tessa Schäfer (Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg) entwickelte ein Konzept für die strukturierte Zusammenarbeit mit Angehörigen auf einer gerontopsychiatrischen Station. Und Beritan Karaca (Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Gießen) beschäftigte sich mit der Frage, wie die pflegerische Aufnahme und Anamnese von psychisch erkrankten Menschen mit Migrationsgeschichte in akuten Krisensituationen gestaltet werden können.



Pflegestudiengänge



Seit 13 Jahren fördert Vitos akademische Qualifizierungswege in der Pflege. In Zusammenarbeit mit dem Steinbeis-Transfer-Institut Marburg der Steinbeis-Hochschule bietet der Klinikbetreiber zwei Pflegestudiengänge an. Zum einen das Bachelor-Studium in Pflege- und Gesundheitswissenschaften mit Vertiefungsschwerpunkt „Psychiatric Nursing“. Es setzt eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem pflegerischen Beruf sowie entsprechende Berufserfahrung voraus. Zum anderen das Bachelor-Studium in Pflege- und Gesundheitswissenschaften mit Vertiefungsschwerpunkt „Advanced Nursing Practice“. Es richtet sich an angehende Pflegekräfte. Sie können diesen Studiengang im Rahmen einer vierjährigen dualen Ausbildung absolvieren. Die Ausbildung zur Pflegefachperson an den Vitos Schulen für Gesundheitsberufe wird dabei durch das Studium der Pflege ergänzt.



Insgesamt haben inzwischen 214 Pflegekräfte bei Vitos einen der beiden Studiengänge erfolgreich abgeschlossen. Vitos unterstützt die Akademisierung der Pflegekräfte mit der Vergabe von Stipendien.



Unter den Absolvent/-innen des diesjährigen Jahrgangs waren 17, die das Studium mit dem Schwerpunkt „Psychiatric Nursing“ absolvierten, und zwei mit dem Schwerpunkt „Advanced Nursing Practice“.

(lifePR) (