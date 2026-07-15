Vision Electric Super Conductors GmbH mit Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2026 ausgezeichnet
VESC entwickelt und realisiert leistungsstarke supraleitende Stromübertragungssysteme für industrielle Anwendungen, Stromnetze und Rechenzentren. Durch den Einsatz von Hochtemperatursupraleitern lassen sich sehr hohe elektrische Leistungen nahezu verlustfrei übertragen. Gleichzeitig sinken der Platzbedarf sowie der Einsatz von Kupfer und anderen Rohstoffen erheblich. Damit bietet die Technologie eine zukunftsweisende Lösung für die steigenden Anforderungen an Energieeffizienz und Elektrifizierung.
Die Auszeichnung unterstreicht den erfolgreichen Weg des Unternehmens, wissenschaftliche Forschung in marktfähige Produkte zu überführen. In enger Zusammenarbeit mit Industriepartnern und Forschungseinrichtungen entwickelt VESC innovative Lösungen, die bereits heute in anspruchsvollen Infrastruktur- und Industrieprojekten zum Einsatz kommen.
„Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für die Leistung unseres gesamten Teams sowie unserer Partner aus Wissenschaft und Industrie. Sie zeigt, dass supraleitende Technologien das Potenzial haben, einen entscheidenden Beitrag zur Energieinfrastruktur der Zukunft zu leisten. Unser Ziel ist es, diese Technologie aus der Forschung in die breite industrielle Anwendung zu bringen und damit die Energiewende aktiv mitzugestalten“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Reiser, Geschäftsführer der Vision Electric Super Conductors GmbH.
Mit dem Innovationspreis erhält VESC eine weitere Bestätigung ihrer technologischen Führungsrolle im Bereich supraleitender Energietechnik. Das Unternehmen wird seine Entwicklungsaktivitäten konsequent fortsetzen und neue Anwendungen für eine leistungsfähige, ressourcenschonende und klimafreundliche Energieübertragung erschließen. Hier geht’s zum Video: https://youtu.be/_PYfbGLSCoo?si=BsycaoW1PmAV-HIZ