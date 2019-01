Villeroy & Boch zur Ambiente 2019

10.01.19

Die neuen Looks für den gedeckten Tisch und ein schönes Zuhause Was ist 2019 auf dem gedeckten Tisch und im Interior angesagt? Mit welchen Neuheiten lassen sich im Alltag entspannte Genussmomente zaubern und welche Accessoires verschönern das Zuhause? Diese Fragen beantwortet Villeroy & Boch mit trendstarken Neuheiten aus dem Bereich Tischkultur, die auf der Frühjahrsmesse Ambiente in Frankfurt gezeigt werden.Die umfassende Kollektion Manufacture Rock interpretiert die zurzeit im Interior Design weltweit angesagten Trends wie hochwertige Handarbeit, natürliche Materialien, ausdrucksvolle Oberflächen und ursprüngliche Dekorationen selbstbewusst neu. Das Geschirr empfindet die charakteristische Oberfläche von Schiefer mit einem feinen Relief in durchgefärbtem Premium Porcelain nach – wahlweise im typischen tiefdunklen Schiefergrau oder im reinen Villeroy & Boch-Weiß. Die neue Dekorlinie Manufacture Rock Desert, die von der Kunst der australischen Aborigines inspiriert ist, gibt mit faszinierenden Mustern im Dot-Painting-Stil dem gedeckten Tisch ausdrucksstarke Impulse. Manufacture Glas und Manufacture Besteck bringen die Trendfarbe Kupfer in die Tischinszenierung ein. Und die Accessoires Manufacture Swirl setzen edle Akzente – nicht nur auf dem gedeckten Tisch, sondern im gesamten Interior.Bilder zum Download:Die Geschirrserie Lave adaptiert den ursprünglichen Charme von Steingut und bringt ungezwungene Natürlichkeit in die eigenen vier Wände. Mit ihrem innovativen, organischen Design sehen Teller, Tassen und Schalen nicht nur umwerfend aus, sondern überzeugen auch in Sachen Funktionalität und Ergonomie. Dabei ist jedes Geschirrteil ein Unikat: Eine spezielle Reaktivglasur sorgt dafür, dass sich alle Artikel ganz leicht in ihrer Farbstellung und Oberflächenanmutung voneinander unterscheiden.Bilder zum Download:Kaffee ist und bleibt auch 2019 das Trendgetränk Nr. 1. Für echte Kaffeefans, die zuhause ihren Lieblingskaffee wie vom Barista genießen möchten, hat Villeroy & Boch die Kollektion Coffee Passion entwickelt: Die Tassen aus Premium Porcelain unterstützen den Charakter des Kaffees optimal und bringen sein Aroma voll zur Geltung. Stilsicher, cool und mit einem markanten schwarzen Dekor im Pinselstrich-Look setzt jetzt die neue Kollektion Coffee Passion Awake ein markantes Design-Statement in Sachen Espresso, Cappuccino, Milchkaffee & Co.Bilder zum Download:Im Rahmen der erfolgreichen Strategie, bekannte und beliebte Kollektionen mit zeitgemäßen Impulsen zu beleben, erhält 2019 auch die Serie French Garden jugendlichen Zuwachs. Für French Garden Modern Fruits wurden, mit viel Feingefühl und Gespür für Nuancen, ausgesuchte Details der bestehenden Frucht-Motive liebevoll herausgearbeitet und vergrößert. Das Ergebnis beeindruckt: Kirschen, Zitronen, Pflaumen und Äpfel präsentieren sich selbstbewusst auf Tellern, Schalen, Tassen und Bowls. Das zweite neue Dekor French Garden Green Line ist dezent angelegt. Feine Bordüren mit zarten Blättchen und Farbbänder betonen den eleganten Schwung der Geschirrform und verleihen dem Porzellan eine wunderschön leichte Country-Attitüde.Bilder zum Download: