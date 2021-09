Variantenreiche Küchenarmatur Como

Vom Problemlöser zum Trendsetter - die hochwertigen Einhandmischer aus massivem Edelstahl der Armaturenfamilie Como von Villeroy & Boch verbinden eine klare, puristische Formensprache mit maximalem Nutzungskomfort und haben mit diversen Varianten Lösungen für nahezu alle Planungssituationen in der modernen Küche parat. Damit künftig rund um den Spülplatz noch mehr individuelle Gestaltungen möglich sind, kommt nun ausdrucksstarke Farbe in das Como-Sortiment: Mit vollflächiger PVD-Beschichtung (physical vapour deposition) in dunkelgrauem Anthracite veredelt setzen die Como-Modelle den Trend Schwarz, der aus aktuellen Kücheneinrichtungen nicht wegzudenken ist, eindrucksvoll in Szene.



Design und Funktion geradeheraus

Die zahlreichen Mitglieder der Como-Armaturenfamilie sind mit ihrem markanten, geradlinigen Design und ihren durchdachten Features echte Allrounder, wenn es um die Gestaltung eines attraktiven und zugleich funktionalen Spülplatzes geht. Die Modelle Como und Como Shower mit herausziehbarer Handbrause, beide auch als Niederdruckvariante erhältlich, lassen sich mit ihren gefälligen, ausgewogenen Proportionen in nahezu jedes Küchenambiente integrieren. Die beiden Vorfensterarmaturen Como Window und Como Shower Window sind praktische und zugleich stylische Lösungen für Spülplätze direkt vor dem Fenster. Da die Window-Modelle ganz einfach aus der Montageöffnung herausgezogen und zur Seite oder in das Spülbecken gelegt werden können, lässt sich das Fenster jederzeit öffnen.



Hochwertiger Edelstahl

Alle Como-Modelle werden aus robustem Edelstahl gefertigt, der lebensmittelecht, säurefest, geschmacksneutral und emissionsfrei ist. Dank der hochwertigen Materialqualität und der glatten Innenseiten, die Anhaftungen, Korrosion und Verschmutzungen dauerhaft verhindern, sind die Armaturen hygienisch einwandfrei und liefern bestes Trinkwasser - perfekt zum Pur-Genießen oder Selbst-Sprudeln. Zur Wahl stehen drei Oberflächen: Neben der neuen, robusten und unempfindlichen Farbvariante Anthracite gibt es die bewährten Ausführungen massiv gebürstet und massiv poliert, so dass je nach Einrichtungswunsch oder Style eine dunkelgraue, eine matte oder eine glänzende Armatur gewählt werden kann.

