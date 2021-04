So gelingt der Urlaub in den eigenen vier Wänden - Ideen für den Sommer daheim

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen über die 20 Grad Marke klettern, erwischt sie uns: die Sehnsucht nach Urlaub. Wir wollen aufbrechen, Neues erleben und die Seele baumeln lassen. Doch was, wenn reisen nicht möglich ist oder die Arbeit keine freien Tage erlaubt? Dann lässt sich das Urlaubsgefühl schon mit kleinen Ideen und Tricks nach Hause holen.Kaum etwas versetzt uns so schnell zurück in den letzten Urlaub am Mittelmeer wie Geschirr im Pottery-Look: Organische For-men, ausdrucksstarke Farben und individuelle Oberflächenan-mutungen lassen uns an kleine Fischerdörfchen in der sengen-den Mittagshitze denken. Gepaart mit mediterraner Küche – ob selbst gekocht oder beim Lieblingsrestaurant bestellt – kommt das Urlaubsfeeling ganz von alleine.Die Temperaturen steigen? Dann geht es raus! Ob Frühstück auf dem Balkon, Mittagslunch im Park, Grillabend auf der Terrasse oder ein Candlelight-Dinner im Mondschein: Hauptsache, es wird draußen gegessen und genossen. Wer weder Balkon oder Terrasse hat, macht sich am besten auf zum Picknick am See. Oder öffnet alle Fenster ganz weit, damit das Draußen-Gefühl auch drinnen ankommt. Ein kleiner Aperitif oder ein erfrischen-der Cocktail mit Sommerfrüchten dazu, und schon ist der Alltag vergessen.Kakteen, Sukkulenten oder Eukalyptus – exotische Grünpflan-zen in mattweißen Gefäßen lassen uns gedanklich in den Süden reisen. Also auf zum nächsten Gartenmarkt und das Grün nach Hause holen. Ob vereinzelt in trendigen Vasen oder als kleine Pflanzenwelt in unterschiedlichen Töpfen - die grünen Ge-wächse machen aus jedem Zuhause eine richtige Entspannungs-Oase.Kleiner Extra-Tipp: Wer seine Urlaubsküche auf komplett neuem Geschirr genießen möchte, der kann auf www.rent-the-trend.de ausgewählte Kollektionen für die Urlaubs-zeit mieten.