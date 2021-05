Lave Home - Skandinavisches Sommergefühl für Zuhause

Ihren ganz eigenen Charakter haben Geschirr und Wohnaccessoires aus Steingut: Sie erinnern an altes Handwerk, an die sich drehende Töpferscheibe, Hände voller Staub und Ton und gleichzeitig an Sommerurlaub in den ursprünglichen, weitläufigen Landschaften Skandinaviens. Mit Lave Home erweitert Villeroy & Boch seine erfolgreiche Steingut-Kollektion und bringt skandinavische Sommergefühle nach Hause.



Lieblingsstücke für Individualisten



Die Kollektion Lave interpretiert den ursprünglichen Charme von Steingut mit feinen, sanft geschwungenen Linien, einer organischen Formensprache und natürlichen Farbentönen neu. Ergänzend zu der Geschirrkollektion in bleu, glacé, gris oder beige laden die Vasen von Lave Home dazu ein, das skandinavische Lebensgefühl nicht nur auf den Tisch, sondern ins gesamte Zuhause zu bringen. Die Vasen gibt es in drei verschieden Formen und zwei Größen, wahlweise in einem warmen Grau-Beige, einem tiefen Blau sowie in Kombination von Blau und Weiß.



Das Besondere an Lave: Jedes Stück ist ein Unikat. Denn eine spezielle Reaktivglasur lässt bei der Fertigung individuelle Farbverläufe entstehen, die sich ganz leicht voneinander unterscheiden. So entstehen mit den verschiedenen Tellern, Schalen, Bowls und Bechern sowohl Ton-in-Ton als auch im Mix und Match erfrischende Inszenierungen, die durch Lave Home authentisch ergänzt werden. Als stylischer Blickfang im Wohnzimmer oder als charaktervolles Geschenk für alle Sommerliebhaber eignen sich die neuen Wohnaccessoires ebenfalls. So bleiben die Erinnerungen an Sonne und Urlaub das ganze Jahr über erhalten.

