Kühle Drinks für heiße Tage

Spätestens wenn die Temperaturen die 30 °C-Marke knacken und die Hitze allgegenwärtig ist, lechzt der Körper nach einem: Flüssigkeit. Trinken, trinken, trinken heißt es dann. Zwar löscht Wasser, ob still oder mit Kohlensäure versetzt, den Durst, schmeckt auf Dauer aber doch recht langweilig. Mehr Abwechslung und Geschmack bieten kreative, kühle Durstlöscher: Ob selbstgemachter Eistee, aromatisiertes Wasser mit frischen Früchten oder Minze, alkoholfreie Cocktails oder spritzige Drinks am Abend – eisgekühlt und in einem schönen Glas serviert, erfrischen sie auf stilvolle Art und Weise und versorgen den Körper mit ausreichend Flüssigkeit.Leckere Rezepte für sommerliche Drinks und passende Gläser finden sich auf der Website von Villeroy & Boch: www.villeroyboch.com/rezepte Damit die notwendige Flüssigkeitszufuhr für Geschmackssinn und Augen gleichermaßen genussvoll wird, ist die Wahl des richtigen Glases ratsam: Ausgefallene Cocktails, ob mit oder ohne Alkohol, wirken in den Margarita- oder Cocktailgläsern der Kollektion Purismo einladend und erfrischend. Was immer zuhause ist und universell eingesetzt werden kann: das Rotweinglas. Obwohl es dem Namen nach für Rotwein geeignet ist, bietet es mit seiner großen, bauchigen Form zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten: Ob Mineralwasser mit frischen Beeren verfeinert, Eistee oder ein leckerer Cocktail – erlaubt ist, was gefällt und schmeckt. Rotweingläser mit extravaganten Designs sorgen für den zusätzlichen Wow-Effekt: Serviert in den Manufacture Rock Gläsern mit schwarz-mattem Stiel oder den NewMoon Gläsern mit markant abgeschrägtem Rand begeistern Drinks und Gläser gleichermaßen.